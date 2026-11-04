У Молдові заявили, що не вважають процес вступу до ЄС перегонами з Україною

Голова євроінтеграційного комітету парламенту Молдови Адріан Балуцел заявив, що Молдова не вважає процес вступу до ЄС перегонами з Україною і сподівається, що обидві держави успішно стануть частиною Євросоюзу.

Про це він заявив на EU Accession Exchage Forum, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

"Для Молдови євроінтеграція України є найбільш важливою інтеграцією в безпеку. Подивіться на карту: якщо Україна стане частиною ЄС, ми будемо захищені від Росії – як ми є захищені зараз завдяки жертві, яку приносить Україна у війні. Якщо Україна буде ближчою до вступу, ми зробимо все, щоб в неї все вдалося. І сподіваюся, що Україна бачить це так само", – сказав політик.

За словами Балуцела, євроінтеграційний процес України і Молдови має бути спільним – але не обов’язково має бути змаганням.

"Ми маємо фокусуватися на спільному інтеграційному процесі. Зараз ми бачимо добру співпрацю між нашими державами. Є наратив, що це перегони, але це не так. Для мене це скоріше забіг у часі, щоб якнайшвидше увійти в ЄС. Ми хочемо, щоб Молдова була захищена геополітично і стала частиною Євросоюзу, частиною вільного світу", – сказав Балуцел.

Нагадаємо, вже цього року Молдова може ініціювати у ЄС оцінювання IBAR – звіт про виконання проміжних індикаторів у переговорах про вступ, що дозволить перейти до закриття переговорних глав.

Детальніше про це читайте у статті "Конкурент на шляху до ЄС. Як Україні відкрили кластери та чому доведеться наздоганяти Молдову".