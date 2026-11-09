Пророссийские социалисты бойкотируют выступление еврокомиссара Кос в парламенте Молдовы

Фракция Партии социалистов Молдовы (ПСРМ) отказалась участвовать в заседании парламента 9 ноября, на котором запланировано выступление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Социалисты обвинили большинство в ограничении прав оппозиции и заявили, что не намерены выступать в роли "массового декора" на мероприятии, цель которого – "прославление режима Майи Санду".

Как пояснили в ПСРМ, причиной бойкота стал утвержденный регламент предстоящего заседания. В партии утверждают, что он лишает оппозицию возможности полноценно представлять интересы своих избирателей.

"Нам заранее отказано в праве на выступление, не предусмотрена возможность для политических заявлений, а также исключено право задать еврокомиссару какие-либо вопросы", – говорится в заявлении социалистов.

Во фракции подчеркнули, что присутствие на заседании, где крупнейшей оппозиционной силе заранее отказано в праве голоса, означало бы легитимизацию недемократических практик. Социалисты отказались выступать "в качестве формальной декорации" для европейских чиновников.

При этом в ПСРМ отдельно отметили, что их решение не является геополитическим демаршем. По их мнению, главная проблема заключается в том, что "бравурные речи правящей партии об успехах европейского пути не имеют абсолютно ничего общего с повседневной реальностью граждан".

Оппозиция обвинила власть в том, что за лозунгами об интеграции скрывается глубокий внутренний кризис, планомерный захват государственных учреждений, введение цензуры и чрезвычайно тяжелая социально-экономическая ситуация.

Как сообщалось ранее, Марта Кос планировала обратиться к депутатам и рассказать о следующих обязательствах, которые Молдова должна взять на себя в процессе евроинтеграции.

Напомним, ЕС в дорожных картах признал, что Молдова обогнала Украину на пути вступления.

Также председатель комитета по евроинтеграции парламента Молдовы Адриан Балуцел заявил, что Молдова не считает процесс вступления в ЕС гонкой с Украиной и надеется, что оба государства успешно станут частью Евросоюза.