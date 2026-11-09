Глава МИД Германии: Европе не нужна новая архитектура безопасности

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль отвергает призывы к созданию новой европейской архитектуры безопасности как способа прекращения агрессивной войны России против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

Поздно вечером в четверг президент США Дональд Трамп заявил о "большой, замечательной сделке" после встречи с посланником Путина Кириллом Дмитриевым, добавив, что "она может охватить всю Европу".

"Европе не нужна новая архитектура безопасности, как хочет нас убедить Россия, а просто восстановление существующей архитектуры безопасности", – заявил министр перед встречей со своими коллегами из группы G7, в которую входят экономически мощные демократические страны, в Париже.

В состав "Группы семи" входят Германия, Франция, Великобритания, Италия, Япония, Канада и США.

Существующая архитектура безопасности в Европе включает Хельсинкский заключительный акт, Парижскую хартию и Будапештский меморандум. Эти соглашения призваны гарантировать неприкосновенность всех границ и суверенное равенство всех государств.

"Все это является неотложными предпосылками для возрождения мировой экономики, что является главной задачей для семи самых мощных экономик мира", – сказал Вадефуль.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу предупредил администрацию Дональда Трампа, что предложенный им новый план безопасности для Европы может быть "опасным", поскольку Россия не демонстрирует никаких признаков желания прекратить войну.

Как сообщалось, непонятное предложение администрации США о новом соглашении с Россией по безопасности в Европе вызвало скептицизм и беспокойство в европейских столицах, которые опасаются, что это может привести к оттеснению континента на второй план в переговорах.