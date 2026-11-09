ЗМІ: партнери Мерца по коаліції підтримали кандидатку у президенти Німеччини

Виконавчий комітет лівоцентристської Соціал-демократичної партії (СДПН), молодшого партнера в очолюваному консерваторами коаліційному уряді Німеччини, підтримує висунення голови баварського земельного парламенту Ільзе Айгнер на посаду наступного президента Німеччини.

Про це повідомляє інформаційне агентство AFP з посиланням на джерела в партії, пише "Європейська правда".

За словами цитованих джерел, Айгнер є "досвідченою, практичною політикинею і володіє важливою здатністю об’єднувати людей, незважаючи на партійні та соціальні кордони".

61-річна Айгнер, яка є членом правоцентристського Християнсько-соціального союзу (ХСС) – баварської партії-побратима Християнсько-демократичного союзу (ХДС) канцлера Фрідріха Мерца, – вже має підтримку як своєї партії, так і ХДС.

Члени інших партій, таких як Партія зелених, також заявили, що підтримують Айгнер.

Також ЗМІ повідомили, що Мерц підтримав Айгнер як наступницю Франка-Вальтера Штайнмаєра на посаді президента.

Провідні політичні діячі, зокрема колишня канцлерка Ангела Меркель, протягом останніх місяців висловлювали підтримку тому, щоб цю посаду вперше обійняла жінка.

Сам Мерц також заявляв, що хотів би, щоб президентом була обрана жінка.

У політичній системі Німеччини посада президента є здебільшого церемоніальною, але дуже помітною.