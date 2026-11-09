СМИ: партнёры Мерца по коалиции поддержали кандидатку в президенты Германии

Исполнительный комитет левоцентристской Социал-демократической партии (СДПГ), младшего партнёра в возглавляемом консерваторами коалиционном правительстве Германии, поддерживает выдвижение председателя баварского земельного парламента Ильзе Айгнер на пост следующего президента Германии.

Об этом сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на источники в партии, пишет "Европейская правда".

По словам цитируемых источников, Айгнер является "опытным, практичным политиком и обладает важной способностью объединять людей, несмотря на партийные и социальные границы".

61-летняя Айгнер, являющаяся членом правоцентристского Христианско-социального союза (ХСС) – баварской партии-побратима Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Фридриха Мерца, – уже пользуется поддержкой как своей партии, так и ХДС.

Члены других партий, таких как Партия зеленых, также заявили, что поддерживают Айгнер.

Кроме того, СМИ сообщили, что Мерц поддержал Айгнер в качестве преемницы Франка-Вальтера Штайнмайера на посту президента.

Ведущие политические деятели, в частности бывшая канцлер Ангела Меркель, в течение последних месяцев выражали поддержку тому, чтобы эту должность впервые заняла женщина.

Сам Мерц также заявлял, что хотел бы, чтобы президентом была избрана женщина.

В политической системе Германии должность президента носит преимущественно церемониальный характер, но при этом очень заметна.