Глава МЗС Естонії розповів, що буде найкращим підсумком переговорів в Абу-Дабі

Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна вважає, що найкращим можливим результатом переговорів між Росією та Україною, які відбуваються цього тижня в Абу-Дабі за посередництва США, стало б припинення вогню, хоча сам він не вірить, що його вдасться досягти.

Заяву естонського міністра наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Тсахкна наголосив, що жодна угода, яка стосується Європи, не може бути укладена без участі самої Європи. Він зауважив, що у вівторок в Абу-Дабі на тристоронній зустрічі за участю Росії, України та США також будуть присутні європейські представники.

Як вказав міністр, головним аргументом на користь участі європейців в будь-якій потенційній мирній угоді є те, що Україна є частиною Європи.

"Європа, по суті, є тією стороною, яка наразі фінансує та підтримує Україну, водночас чинячи тиск на Росію. І якщо буде досягнуто мирної угоди, яка також визначить архітектуру безпеки Європи, то цілком природно, що Україна та Європа мають бути за столом переговорів і що все, що стосується нас, має узгоджуватися з нами. Президент Зеленський неодноразово говорив про це", – зазначив Тсахна.

Коментуючи зустріч в Абу-Дабі, Тсахкна зазначив, що це не вперше, коли високопосадовці або спеціальні посланці зустрічаються у тристоронньому форматі за участю європейських представників – у цьому випадку з Франції, Великої Британії та Німеччини.

"Ці переговори не можуть привести до якогось європейського мирного врегулювання. Найкращий результат, якого вони можуть досягти, – це припинення вогню, тобто щоб зброя замовкла. Тільки тоді можуть відбутися подальші обговорення. Особисто я, однак, не вірю, що Путін хоче припинення вогню. Він хоче розділити західний світ", – підкреслив він.

Як писала "ЄвроПравда", на мирних переговорах за участю України, США та Росії, які відбудуться 10–11 листопада в столиці ОАЕ Абу-Дабі, будуть присутні представники Європейської комісії, Європейської ради, Німеччини, Франції та Великої Британії на рівні радників з питань безпеки, а також керівник апарату генсека НАТО.

9 листопада президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про "конструктивну" телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, в ході якої йшлося про безпеку в Чорному морі, а також про майбутні переговори в Абу-Дабі.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що "ми дуже близькі до укладення угоди" щодо припинення російсько-української війни, що призведе до "дещо іншої форми України", не наводячи при цьому конкретних деталей.