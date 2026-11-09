Глава МИД Эстонии рассказал, что станет лучшим итогом переговоров в Абу-Даби

Министр иностранных дел Маргус Тсахкна считает, что наилучшим возможным результатом переговоров между Россией и Украиной, которые проходят на этой неделе в Абу-Даби при посредничестве США, стало бы прекращение огня, хотя сам он не верит, что его удастся достичь.

Заявление эстонского министра приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

Тсахкна подчеркнул, что ни одно соглашение, касающееся Европы, не может быть заключено без участия самой Европы. Он отметил, что во вторник в Абу-Даби на трехсторонней встрече с участием России, Украины и США также будут присутствовать европейские представители.

Как указал министр, главным аргументом в пользу участи европейцев в любом потенциальном мирном соглашении является то, что Украина есть частью Европы.

"Европа, по сути, является той стороной, которая в настоящее время финансирует и поддерживает Украину, одновременно оказывая давление на Россию. И если будет достигнуто мирное соглашение, которое также определит архитектуру безопасности Европы, то вполне естественно, что Украина и Европа должны быть за столом переговоров и что все, что касается нас, должно согласовываться с нами. Президент Зеленский неоднократно говорил об этом", – отметил Тсахкна.

Комментируя встречу в Абу-Даби, Тсахкна отметил, что это не первый раз, когда высокопоставленные чиновники или специальные посланники встречаются в трехстороннем формате с участием европейских представителей – в данном случае из Франции, Великобритании и Германии.

"Эти переговоры не могут привести к какому-то европейскому мирному урегулированию. Лучший результат, которого они могут достичь, – это прекращение огня, то есть чтобы оружие замолчало. Только тогда могут состояться дальнейшие обсуждения. Лично я, однако, не верю, что Путин хочет прекращения огня. Он хочет разделить западный мир", – подчеркнул он.

Как писала "ЕвроПравда", на мирных переговорах с участием Украины, США и России, которые состоятся 10–11 ноября в столице ОАЭ Абу-Даби, будут присутствовать представители Европейской комиссии, Европейского совета, Германии, Франции и Великобритании на уровне советников по вопросам безопасности, а также руководитель аппарата генсека НАТО.

9 ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о "конструктивном" телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого речь шла о безопасности в Черном море, а также о предстоящих переговорах в Абу-Даби.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что "мы очень близки к заключению соглашения" о прекращении российско-украинской войны, что приведет к "несколько иной форме Украины", не приводя при этом конкретных деталей.