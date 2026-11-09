Мерц оголосив кандидатуру на посаду президента Німеччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц офіційно повідомив, що правління його партії ХДС підтримало ідею висунути Ільзе Айгнер кандидаткою на виборах федерального президента; вона стане першою в сучасній історії Німеччини жінкою на цій посаді.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Spiegel.

Окремі впливові представники ХДС протягом останніх днів уже публічно заявляли про підтримку Ільзе Айгнер, а тепер свою позицію офіційно узгодило керівництво партії: політикиня від ХСС має стати кандидаткою від консервативного блоку на посаду наступниці президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

"Я радий повідомити вам сьогодні, що федеральне правління ХДС підтримало мою пропозицію висунути Ільзе Айгнер кандидаткою на виборах федерального президента", – заявив Мерц на спільній пресконференції з Айгнер у Берліні.

Якщо Айгнер оберуть, вона стане першою жінкою та першою представницею ХСС на чолі держави.

На спільній пресконференції Мерц дуже високо оцінив Айгнер. За його словами, вона вже багато років виступає за ставлення з повагою до людей, послідовно протидіє екстремізму й ненависті. За його словами, на посаді президентки парламенту Баварії Айгнер продемонструвала свої людські якості та емпатію.

"З Ільзе Айгнер Федеративна Республіка Німеччина отримає федеральну президентку, яка має гідність і серце, яка дає орієнтири та об'єднує людей", – сказав канцлер.

Провідні політичні діячі, зокрема колишня канцлерка Ангела Меркель, протягом останніх місяців висловлювали підтримку тому, щоб цю посаду вперше обійняла жінка.

Сам Мерц також заявляв, що хотів би, щоб президентом була обрана жінка.

У політичній системі Німеччини посада президента є здебільшого церемоніальною, але дуже помітною.