Мерц объявил кандидатуру на пост президента Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц официально сообщил, что руководство его партии ХДС поддержало идею выдвинуть Ильзе Айгнер в качестве кандидата на выборах федерального президента; она станет первой в новейшей истории Германии женщиной на этом посту.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Отдельные влиятельные представители ХДС в течение последних дней уже публично заявляли о поддержке Ильзе Айгнер, а теперь свою позицию официально согласовало руководство партии: политик от ХСС должна стать кандидатом от консервативного блока на пост преемницы президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Я рад сообщить вам сегодня, что федеральное правление ХДС поддержало мое предложение выдвинуть Ильзе Айгнер кандидатом на выборах федерального президента", – заявил Мерц на совместной пресс-конференции с Айгнер в Берлине.

Если Айгнер изберут, она станет первой женщиной и первой представительницей ХСС во главе государства.

На совместной пресс-конференции Мерц очень высоко оценил Айгнер. По его словам, она уже много лет выступает за уважительное отношение к людям, последовательно противодействует экстремизму и ненависти. По его словам, на посту председателя парламента Баварии Айгнер продемонстрировала свои человеческие качества и эмпатию.

"В лице Ильзе Айгнер Федеративная Республика Германия получит федерального президента, обладающую достоинством и сердцем, которая задает ориентиры и объединяет людей", – сказал канцлер.

Ведущие политические деятели, в частности бывшая канцлер Ангела Меркель, в течение последних месяцев выражали поддержку тому, чтобы эту должность впервые заняла женщина.

Сам Мерц также заявлял, что хотел бы, чтобы президентом была избрана женщина.

В политической системе Германии должность президента носит преимущественно церемониальный характер, но при этом очень заметна.