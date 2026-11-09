В Армении двое российских военных избили украинца: их взяли под стражу

В Армении задержали двух российских военнослужащих по подозрению в избиении гражданина Украины в городе Гюмри.

Об этом сообщает армянская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Потерпевший, гражданин Украины Дмитрий Самуеленко, обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что его избили двое российских военнослужащих в районе Ани города Гюмри. Инцидент произошел около месяца назад.

В Следственном комитете Армении сообщили, что по факту избиения возбудили дело по статье о применении физического насилия группой лиц и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Двоих военнослужащих российской военной базы в Гюмри взяли под стражу по обвинению в причинении легких телесных повреждений. В настоящее время они находятся в армянском пенитенциарном учреждении.

Причины конфликта, в частности то, почему российские военные избили украинца, пока неизвестны.

Это не первый недавний инцидент с участием российских военнослужащих в Армении. Недавно правозащитник Артур Сакунц сообщил о другом случае избиения и унижения молодого человека российскими военными. Правоохранительные органы пока не сообщают подробностей этого инцидента.

Напомним, в августе прошлого года армянская партия "Во имя Республики" и её сторонники требовали вывода российских военнослужащих с военной базы в Гюмри.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2023 году заявлял, что не видит преимуществ в длительном присутствии российских военных баз в стране, поскольку РФ не выполнила своих союзнических обязательств.