У Вірменії на протесті вимагали виведення росіян з військової бази

Вірменська партія "В ім'я Республіки" та її прихильники у суботу організували акцію протесту біля 102-ї російської військової бази в Гюмрі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News.am.

Протестувальники вимагали від уряду Вірменії вивести російську військову базу з Гюмрі. На відео видно, що базу охороняє значна кількість поліції.

Учасники протесту також тримали плакати з написами на кшталт "102-га військова база – геть з Вірменії", скандували гасла проти російської влади й показували в бік бази середнього пальця.

Це не перший подібний протест у Гюмрі, де вимагають виведення російських військових зі 102-ї бази.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у 2023 році говорив, що не бачить переваг у тривалій присутності російських військових баз в країні, оскільки РФ не виконала своїх союзницьких зобов’язань.