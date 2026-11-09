МИД Украины отреагировал на идею кандидата в президенты Франции спрашивать население о территориях

В МИД Украины отреагировали на заявление леворадикального кандидата в президенты Франции Жана-Люка Меланшона после того, как он высказал предположение, что вопрос о территориях в российско-украинской войне могло бы решить проживающее на них население.

С заявлением выступил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий, сообщает "Европейская правда".

Меланшон заявил на днях на политическом митинге, что не согласен с тем, чтобы рассматривать возможность мира в Украине с территориальными уступками, не спросив у населения, по какую сторону границы оно хочет оказаться.

Тихий подчеркнул, что украинцы уже решили вопрос о границах своей страны, и это произошло еще во время общенационального референдума 1991 года.

"Только Россия решила пренебречь выбором украинцев и изменить границы силой, начав захватническую войну. Путин отказывается прекратить войну, несмотря на конструктивные предложения со стороны Украины и ее партнеров, и это является единственной причиной, почему война до сих пор продолжается. "Референдумы" в условиях оккупации являются инструментом аннексии, а не выражением воли народа", – подчеркнул Тихий.

Как он добавил, ни одна цивилизованная, демократическая страна никогда бы не согласилась на такое в отношении своих границ, поэтому это не следует предлагать украинцам.

Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что Меланшон своими замечаниями относительно мирного урегулирования в Украине "просто выступил в роли спикера Кремля".

Напомним, Меланшон, кандидат от ультралевой партии "Непокоренная Франция", по данным социологических опросов выходит во второй тур президентских выборов.