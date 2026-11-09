ЕС продлил миссию для военнослужащих ВСУ и принял решение создать её представительство в Украине

Совет Европейского Союза в понедельник принял решение продлить мандат военной миссии ЕС по оказанию помощи Украине (EUMAM Ukraine) ещё на два года – до 15 ноября 2028 года; на этот период предусмотрено финансирование в размере почти 300 млн евро.

Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Решение было принято по итогам недавнего стратегического пересмотра деятельности миссии.

В этом контексте Совет ЕС также решил создать представительство миссии в Украине, чтобы обеспечить непосредственную и эффективную координацию с украинским военным руководством, Вооруженными силами Украины и международными партнерами. Это позволит и в дальнейшем адаптировать учения, проводимые ЕС, к потребностям ВСУ.

Кроме того, мандат миссии был дополнен положениями об учете уроков, извлеченных на поле боя, и усилении военной подготовки в поддержку оборонных потребностей Украины.

EUMAM Ukraine является одним из ключевых инструментов военной поддержки Украины со стороны ЕС. Главная цель миссии – способствовать повышению военного потенциала Вооруженных сил Украины.

С момента создания миссии в октябре 2022 года по запросу Украины подготовку в ее рамках прошли более 100 тысяч украинских военнослужащих.

17 октября 2022 года Совет ЕС принял решение о создании EUMAM Ukraine с первоначальным мандатом на два года.

EUMAM Ukraine обеспечивает индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку военнослужащих ВСУ на территории государств-членов ЕС, а также координирует и согласовывает учебные программы, проводимые отдельными странами-членами.

Ранее сообщалось, что Нидерланды, Германия, Ирландия, Дания и Люксембург профинансируют модернизацию двух учебных центров для военных на территории Украины.

В сентябре прошлого года стало известно, что ЕС приступил к работе над изменением мандата тренировочной миссии для ее размещения в Украине.