5 держав ЄС модернізують 2 навчальні центри для українських військових

Нідерланди, Німеччина, Ірландія, Данія та Люксембург профінансують модернізацію двох навчальних центрів для військових на території України.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас по завершенню засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони 18 вересня.

Каллас повідомила, що Нідерланди, Німеччина, Ірландія, Данія та Люксембург оплатять модернізацію двох навчальних центрів в Україні.

"Раніше цього року я запропонувала фінансування модернізації двох навчальних центрів в Україні. Я також хочу подякувати Нідерландам за їхній внесок, про який було оголошено сьогодні, який фактично закриває прогалину, що була у нас у фінансуванні", – заявила Каллас.

Вона повідомила, що "завдяки цій підтримці, а також підтримці Німеччини, Ірландії, Данії та Люксембургу ми тепер можемо рухатися далі з обома цими навчальними центрами".

Також головна дипломатка ЄС повідомила про рішення продовжити мандат тренувальної місії EUMAM для України ще на 2 роки.

Раніше Кая Каллас розповіла, що з розблокованих 6,6 млрд євро Європейського фонду миру було вирішено направити на EUMAM 900 млн євро.

У той самий час стало відомо, що Нідерланди виділять 10 млн євро на роботу навчальних центрів для підготовки військовослужбовців на території України.