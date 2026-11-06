ЗМІ: фон дер Ляєн відвідає Болгарію та Румунію через збільшення атак на Чорному морі

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн планує відвідати Болгарію та Румунію наступного тижня на тлі серії атак дронів на судна в Чорному морі, які посилили напруженість у сфері безпеки вздовж східного флангу НАТО.

Про це пише Politico з посилання на власні джерела серед єврокомісарів, повідомляє "Європейська правда".

Урсула фон дер Ляєн має відвідати обидві країни після участі у кліматичному саміті у Туреччині.

Подробиці маршруту фон дер Ляєн залишаються невідомими, причому в офісах деяких європейських комісарів навіть не знають про заплановану поїздку. Також невідомо, чи супроводжуватиме її хтось інший, наприклад, голова Європейської ради Антоніу Кошта або топдипломатка ЄС Кая Каллас.

Ці плани з’явилися на тлі посилення союзниками по НАТО спостереження за Чорним морем після нападів на торгове судноплавство. Як повідомляють місцеві ЗМІ, у вівторок над регіоном були помічені італійські, британські та американські розвідувальні літаки, які виконували одночасні місії.

Також французький морський патрульний літак продовжить своє перебування у Румунії ще кілька тижнів, адже атаки на вантажні судна у Чорному морі не припиняються.

Нагадаємо, міністри оборони Болгарії, Румунії і Туреччини засудили нещодавні атаки на торгівельні судна в Чорному морі та домовилися про створення механізму координації щодо безпеки судноплавства.