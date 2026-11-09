Подружжя Макронів подало новий позов проти подкастерки, яка каже, що дружина Макрона – чоловік

Президент Франції Емманюель Макрон та його дружина Бріжит подали позов про захист честі та гідності проти ультраправої подкастерки Кендіс Оуенс у штаті Теннессі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Це останній етап масштабного судового протистояння, яке подружжя Макронів розпочало після того, як Оуенс у кількох випусках свого подкасту поширила неправдиві твердження про те, що Бріжит Макрон нібито є трансгендерним чоловіком.

Спочатку президент Франції та його дружина подали позов проти Оуенс і двох її медіакомпаній у липні 2025 року в штаті Делавер, де зареєстровані ці компанії. Однак минулого місяця суд штату звузив межі позову, постановивши, що має юрисдикцію лише щодо компаній подкастерки, а не щодо неї особисто.

Представник юридичної команди Макронів у понеділок підтвердив автентичність нового позову після його появи в юридичних базах даних. Документ датований 4 листопада.

У новому позові обсягом 409 сторінок юристи Макронів детальніше виклали, як стверджується, мотиви та обставини поширення Оуенс наклепницьких тверджень. Зокрема, вони заявляють про фінансові та ідеологічні мотиви її діяльності.

"Вона продовжує використовувати свій подкаст для поширення своїх побрехеньок про подружжя Макронів, продажу сувенірної продукції, що висміює подружжя Макронів, та збору пожертв на основі своїх "репортажів" про подружжя Макронів", – йдеться у позові.

Раніше повідомлялось, що президент Франції Емманюель Макрон і його дружина планують представити фотографічні та наукові докази в американському суді, щоб довести, що перша леді Франції є жінкою.

У позові стверджується, що Оуенс "проігнорувала всі варті довіри докази, які спростовують її твердження, на користь відомих конспірологів і доведених наклепників".