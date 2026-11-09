Макроны подали новый иск против подкастерши, утверждающей, что жена Макрона – мужчина

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его жена Брижит подали иск о защите чести и достоинства против ультраправой подкастерши Кэндис Оуэнс в штате Теннесси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Это последний этап масштабного судебного противостояния, которое супруги Макроны начали после того, как Оуэнс в нескольких выпусках своего подкаста распространила ложные утверждения о том, что Брижит Макрон якобы является трансгендерным мужчиной.

Изначально президент Франции и его супруга подали иск против Оуэнс и двух ее медиакомпаний в июле 2025 года в штате Делавэр, где зарегистрированы эти компании. Однако в прошлом месяце суд штата сузил рамки иска, постановив, что имеет юрисдикцию только в отношении компаний подкастерши, а не в отношении нее лично.

Представитель юридической команды Макронов в понедельник подтвердил подлинность нового иска после его появления в юридических базах данных. Документ датирован 4 ноября.

В новом иске объемом 409 страниц юристы Макронов более подробно изложили, как утверждается, мотивы и обстоятельства распространения Оуэнс клеветнических утверждений. В частности, они заявляют о финансовых и идеологических мотивах её деятельности.

"Она продолжает использовать свой подкаст для распространения своих выдумок о супругах Макронах, продажи сувенирной продукции, высмеивающей супругов Макронов, и сбора пожертвований на основе своих "репортажей" о супругах Макронах", – говорится в иске.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон и его жена планируютпредставить фотографические и научные доказательства в американском суде, чтобы доказать, что первая леди Франции является женщиной.

В иске утверждается, что Оуэнс "проигнорировала все заслуживающие доверия доказательства, опровергающие её утверждения, в пользу известных конспирологов и доказанных клеветников".