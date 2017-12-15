Последние дни старой Польши: как скандальная судебная реформа толкает страну от ЕС

Юрий Панченко, Европейская правда, Варшава _ Пятница, 15 декабря 2017, 15:05

Фото: wyborca.pl

Польша сейчас – в одном шаге от завершения судебной реформы.

"Много раз мы слышали лозунг: "Свободные суды, свободные выборы, свободная Польша". Или вы против этого? Помните, что эта триада фактически неделима", – обратился накануне к депутатам председатель Верховного суда Станислав Заблоцкий.

Действительно, реформы, которые уничтожают независимость судебной власти, могут нанести удар по всей польской демократии.

Не случайно эта реформа вызвала затяжные протесты внутри страны. "По сути, мы живем последние дни при демократии. Не завтра, так на следующей неделе президент подпишет эти законы – и мы проснемся в другой стране", – объясняет Гжегож, один из участников протестов.

Упомянутые законы предоставляют депутатам право назначать судей Верховного суда и членов Национального судейского совета. Это поставит под сомнение независимость судебной власти – к такому выводу пришла Венецианская комиссия.

Напомним, эти законопроекты входили в пакет, принятый Сеймом и Сенатом еще в июле. Инициативы вызвали масштабные протесты в стране, в результате чего президент Анджей Дуда ветировал два закона из трех.

В свою очередь, президентское вето привело к крупнейшему политическому скандалу последних лет в Польше. Лишь после нескольких месяцев длительных консультаций Дуды и лидера правящей партии "Право и справедливость" (ПиС) Ярослава Качиньского выход из кризиса был найден, но проблему независимости судов это не решило.

В альтернативных законопроектах, внесенных президентом, появились лишь минимальные правки.

В частности, теперь для назначения судей Верховного суда нужно не 50% депутатских голосов, а 60%. По мнению Дуды, такое изменение исключает политические злоупотребления со стороны правящей коалиции.

С этим не согласны оппоненты действующей власти, которые еженедельно – или чаще – проводят акции протеста против "торговли независимым судопроизводством".





Последний шанс

Протестную акцию 14 декабря называли чуть ли не последней попыткой остановить судебную реформу.

Независимая организация "Obywatele RP" анонсировала митинг перед президентским дворцом и поход к Сейму. Именно от них сейчас зависит окончательное принятие и вступление в силу судебной реформы.

К семи часам вечера под президентским дворцом начинают собираться люди, монтируют небольшую сцену. Поначалу кажется, что людей будет немного, но очень быстро протестующих становится несколько тысяч.

После масштабных прошлогодних митингов, когда в протестных маршах принимали участие до 50 тысяч человек, нынешний митинг кажется не таким уж и многолюдным – на него пришло 5-7 тысяч. Впрочем, одновременно подобные митинги анонсированы по всей стране – по словам организаторов, они должны пройти в 70 городах.

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Разницу видно и внешне: гораздо меньше плакатов и другого креатива. Зато почти год, с начала судебной реформы, как символом протестов стали горящие свечи – они есть чуть ли не у каждого участника акции.

От этого акция выглядит очень торжественно, но в то же время – несколько трагично. Создается впечатление, что особых надежд на победу у собравшихся уже нет. Эти впечатления подкрепляю заявления со сцены.

"Полгода назад, в июле, мы так же собрались здесь, требуя от президента Дуды ветировать эту судебную реформу. И тогда он услышал голос общества. Теперь мы снова обращаемся к нему: эти законы должны быть ветированы!" – заявил ведущий. И толпа подхватывает: "Требуем вето!".

"Конечно, мы понимаем, что вето не будет – это же законы, внесенные самим президентом! Как он будет их ветировать?

Скорее всего, законы будут подписаны и вскоре начнут действовать. Но просто сидеть дома уже нельзя", – объясняет один из протестующих.

"Я здесь, потому что это последний шанс остановить разрушение конституции. Уже завтра может быть поздно", – добавляет Малгожата, которая представляется как "обычная учительница обычной школы".

Судебная власть традиционно не пользуется высоким уровнем доверия – именно поэтому протест делает акцент на защите конституции. "Конституция", "Защитник конституции" – именно такие надписи на наклейках, значках и плакатах.

"Мы признаем, судебная реформа нужна. Но является ли реформой то, что принимали под покровом ночи? Реформа ли то, где не учтено мнение юристов? Реформа ли то, что принимается без обсуждения?" – спрашивает со сцены ведущая. И каждый раз толпа отвечает: "Нет!".

Затем со сцены читают избранные разделы польской конституции, между которыми протест снова и снова скандирует: "Свободные суды! Свободные выборы! Свободная Польша!".

Упоминание о выборах неслучайно. Одна из новых инициатив ПиС – внесение изменений в ход местных выборов (именно они – самые близкие, должны состояться осенью следующего года). В частности, предлагается отменить прямые выборы мэров – вместо этого их должны избирать депутаты, – а также продлить срок полномочий для местных властей.

"Судебная реформа – это точка невозврата. Если надругательство над конституцией сойдет с рук, до ближайших выборов Качиньский может подарить нам еще не одну инициативу. Поэтому свободные выборы – это то, что всегда нужно защищать", – объясняют свой лозунг протестующие.

Пиар-победа власти

Ход митинга позволяет сделать два вывода. Оба – приятные для польской власти и неприятные для ее оппонентов.

Первое: ни у оппозиции, ни у общества нет плана, как действовать в случае, если судебная реформа будет подписана и вступит в силу.

"Плохая погода не остановила нас – здесь собрались те, кто до последнего будет защищать конституцию и наши права. Мы стали единым целым и не оставим наши протесты", – объявила ведущая. Этот тезис, учитывая масштаб протеста, сам по себе вызывает сомнения, но с идеями о том, что делать дальше – еще хуже.

"Свободные суды – свободные люди"

Единственный "намек", какими могут быть дальнейшие действия протеста в случае подписания судебных законов – упоминание об "очень важной статье конституции". Статью сразу же читают со сцены – в ней говорится о возможности привлечь президента к суду в случае нарушения им конституционных норм.

Все аплодируют и скандируют: "Конституция!". Но ни ведущий, ни выступающие ни словом не "намекнули", готовы ли они требовать уголовного преследования нынешней власти. Не говоря уже о том, как это можно организовать.

В конце митинга ведущая обратилась к присутствующим с призывом оказывать давление на своих сенаторов, запрещая им голосовать за судебную реформу. После этого протестующие двинулись маршем к Сейму и Сенату.

Вторая особенность нынешних протестов – ни ведущие, ни простые митингующие ни словом не упомянули о возможности введения ЕС политических санкций против Польши (кажется, что и флагов ЕС теперь меньше).

Такое молчание удивляет. Ведь уже на следующей неделе Еврокомиссия начнет рассматривать возможность введения таких санкций.

И наверное это – одна из крупнейших пиар-побед правящей польской партии.

ПиС добился того, что поддержка давления ЕС на Польшу теперь воспринимается в обществе чуть ли не как государственная измена.

Дело в том, что голосование в Европарламенте о возможности применения санкций против Польши привело к поиску "пятой колонны" в стране.

Когда слова уже не нужны

Ею стала часть депутатов от польской оппозиции, которые голосовали за возможные санкции. После громких обвинений от них открестилась даже их партия "Гражданская платформа", заявив, что не поддерживает действия своих депутатов.

"Жесткая позиция ЕС могла бы что-то изменить, но даже среди присутствующих на митинге большинство не поддерживает вмешательство Брюсселя в польские дела", – объясняют протестующие. Не исключено, что впоследствии и протесты власть будет толковать как действия "агентов Германии и евроструктур".

Поскандировав под Сенатом и Сеймом, протестующие постепенно расходятся.

Их действия совершенно не похожи на реальную помеху для завершения скандальной судебной реформы. Следовательно, Польша продолжает движение от демократии. А критика, звучащая со стороны ЕС, только усиливает польский евроскептицизм.

И как показали два предыдущих года правления ПиС, это составляет проблему и для Украины.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды",

из Варшавы