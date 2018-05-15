Забыть об Украине: что писали о нашей стране западные СМИ и рупоры роспропаганды

В феврале 2017 года в Украине появилась Доктрина информационной безопасности. Ее цель - адекватно противодействовать России в информационной войне и представлять Украину за рубежом в выгодном свете.

До принятия Доктрины государство уже кое-что делало в направлении информбезопасности: для борьбы с российской пропагандой в Украине в 2014 году было основано Министерство информационной политики, создан телеканал иновещания UATV, а "Укринформ" теперь выпускает новости на нескольких языках.

В информационную войну вступило не только государство – за счет волонтеров, краудфандинга и доноров были созданы проекты StopFake и "Украинский кризисный медиа центр"; группа "1+1 медиа" начала трансляцию англоязычного телеканала Ukraine Today, который впоследствии переформатировался в англоязычную версию сайта "УНИАН" (также входит в группу "1 + 1"), у "Громадського" появился проект Hromadske International и др.

Достаточно ли этих мер и насколько эффективно они противодействуют российской пропагандистской машине?

Частичный ответ на эти вопросы можно найти в статьях западных СМИ об Украине. Для этого VoxUkraine проанализировал, что, когда, и что еще важнее – как, в каком контексте и в какой тональности они пишут о нашей стране.

Осенью 2016-го VoxUkraine уже проводил исследование 10 тысяч заголовков в наиболее влиятельных и авторитетных американских и европейских СМИ. Тогда мы выясняли, что они писали об Украине, какие украинские события интересовали западную аудиторию и как менялось отношение медиа к нашей стране. Сейчас, через 1,5 года, мы сделали новое исследование по той же методологии.

Что изменилось: действительно ли Запад устал от украинской темы, с какими событиями и в каком контексте Украина попадает на страницы ведущих изданий и кто пишет об Украине больше – Запад, Россия или сама Украина?

Украина пропадает с международных радаров

14 ведущих западных СМИ вместе написали 3771 публикацию об Украине за последние 17 месяцев (221,8 новости в месяц). Это в 2,4 раза меньше, чем в выборке прошлого исследования (534 новости в месяц). Даже крупные информационные агентства – Reuters и Bloomberg – написали в 2,4 и 6 раз меньше соответственно (Bloomberg публикует на сайте не все новости, которые доступны подписчикам агентства).

В западных медиа Украина чаще всего упоминается в российском контексте. 28% заголовков, которые мы анализировали, содержат слова "Russia", "Putin" или "Kremlin". Даже самые урожайный на упоминание Украины в медиа день прошел в контексте России.

23 марта 2017 года все СМИ из нашей выборки написали об Украине, и даже не по одному разу: всего в тот день было 52 новости. Все – о том, что в центре Киева убили экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Вторым наиболее освещаемым событием также стала не совсем внутренняя новость – 46 заголовков собрала кибератака с помощью вируса Petya.A. И только на третьем месте событие, которое "сгенерировала" Украина: 35 новостей было в день первого решения Стокгольмского арбитража в тяжбе между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Военные действия на востоке Украины остаются топ-темой, если анализировать все 17 месяцев.

Чаще всего среди заголовков встречалось словосочетание "eastern Ukraine" / "east Ukraine" (187 раз). Новости о войне на востоке Украины в большинстве случаев содержали данные о количестве погибших, боях и артобстрелах.

После темы войны очень плотно друг за другом следуют "IMF", "Gas" и "Central bank" – 139, 135 и 133 упоминания соответственно. Если первые две темы всегда актуальны для Украины, то появление Национального банка несколько неожиданно. Финансовый регулятор создал немало информповодов: национализация ПриватБанка, отставка Валерии Гонтаревой, переговоры с МВФ, валютные операции.

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Если отследить, как изменилась тематика западных СМИ почти за четыре года, охватывающих оба наших исследования, то война, газ и санкции остались топ-темами об Украине, а исчезли с "радаров" темы государственного долга и мирных переговоров "нормандской четверки".

Украина теряет внимание западной аудитории: новостей о нашей стране на страницах и сайтах ведущих мировых СМИ с каждым месяцем все меньше – по сравнению с прошлым исследованием, количество заголовков сократилось в 2,4 раза.

Ситуация становится еще более драматичной, если заметить, что больше половины всех новостей (52%) опубликовало информагентство Reuters. На остальные 13 ведущих мировых СМИ осталось чуть меньше 1800 заголовков за 17 месяцев.

Российские СМИ заполняют нишу

Информационный пробел могут заполнять менее качественные и не всегда объективные СМИ или откровенно враждебные Украине государственные российские медиа. Мы исследовали, сколько, что и как пишут об Украине крупные англоязычные российские государственные СМИ – Russia Today, TASS и Sputnik.

Три российских медиа написали почти столько же новостей об Украине, как и 14 американских и британских: 3523 против 3771 соответственно. В российских СМИ заинтересованность Украиной снизилась значительно меньше, чем в западных. Если в последних наблюдается падение в 2,4 раза, то тройка российских государственных медиа сократила украинские темы в 1,75 раза.

В фокусе российских медиа также война на Донбассе, но, в отличие от западных СМИ, их эта тема интересует гораздо больше. С большим отставанием идут украинские санкции против российских банков и переговоры "нормандской четверки", президент Петр Порошенко и праворадикальные активисты.

Выводы

- Западная читательская аудитория теряет интерес к Украине, и, соответственно, СМИ меньше пишут о ней. Среднемесячное количество новостей и статей об Украине в период с октября 2016 по март 2018 года была в среднем в 2,4 раза меньше, чем в этих же СМИ в период с октября 2014 по август 2016 года.

Украина нечасто является самостоятельным "автором" новостных поводов, интересных западным СМИ.

- Из украинских государственных институтов и учреждений наиболее интересными для СМИ были НБУ (133 раза), президент (111 раз) и НАК "Нафтогаз Украины" (61 раз).

- По сравнению с прошлым исследованием, топ-темы почти не изменились: война, газ и санкции, а перестали писать о реструктуризации долгов и нормандских переговорах.

- Российские англоязычные "СМИ" продолжают активно обрабатывать украинский вопрос, ведь только три государственных медиа (TASS, Russia Today и Sputnik) написали почти столько же, сколько 14 западных.

Автор: Александр Надельнюк,

аналитик VoxUkraine