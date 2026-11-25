Президент США Дональд Трамп ввел новые таможенные пошлины в отношении 14 основных торговых партнеров, среди которых Китай, Япония и Европейский Союз.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Администрация Трампа предложила новые базовые тарифные ставки от 20% до 40%, но отметила, что пошлины будут ограничены более низкими уровнями, согласованными в рамках торговых соглашений, которые уже заключены или еще находятся на стадии переговоров. В частности, на товары из всех стран ЕС планируется ввести пошлины в размере 15%.

Отдельно торговый представитель США Джеймисон Грир предложил ввести новый 10-процентный тариф на импорт готовых коммерческих самолетов бразильской компании Embraer, а также повысить пошлины на импорт бразильского сахара, превышающего квоты, в рамках усилий, направленных на то, чтобы заставить Бразилию исправить якобы недобросовестные торговые практики.

В связи с избыточным производством промышленных мощностей Китай столкнётся с максимальной пограничной ставкой в 20 %, которая будет добавлена к пошлинам в размере примерно 25 %, введённым во время первого срока Трампа.

Эта ставка будет соответствовать условиям торгового перемирия между США и Китаем, срок действия которого истекает 10 января. Однако, как отметил представитель США по вопросам торговли, в случае разрыва перемирия ставка для Китая вырастет до 40%.

Вьетнам столкнется с максимальной таможенной ставкой в 20%, если заключит торговое соглашение с Вашингтоном, которая вырастет до 35% в случае провала переговоров.

Джеймисон Грир заявил, что пошлины вступят в силу только после публичных слушаний 25 января. И что они призваны противодействовать "промышленным стратегиям, основанным на целенаправленном давлении на производство, подавлении заработной платы, вкладах нерыночной экономики и других практиках, искажающих рынок".

Напомним, Европейская комиссия отвергла утверждение Вашингтона о том, что ЕС способствует глобальному избытку производственных мощностей, после того как администрация Трампа предложила ввести 15-процентный таможенный тариф на товары из 27 стран Евросоюза.

Ранее Трамп начал угрожать Европейскому Союзу введением пошлин или ограничением торговли после предложения предоставить Канаде статус ассоциированного члена блока.