Польский сенатор Гжегож Схетина заявил, что мужчина, который 25 ноября поджег себя возле Президентского дворца в Варшаве, является украинцем.

Об этом Гжегож Схетина сообщил в эфире телеканала TVP, сообщает "Европейская правда".

Информацию о том, что мужчина, поджегший себя в Варшаве, оказался украинцем с картой поляка, сенатору сообщили в министерстве внутренних дел Польши.

"У нас есть информация от Министерства внутренних дел и администрации, что это был молодой человек, украинец, с картой поляка. Он находится в очень тяжелом состоянии. Спасательные операции были начаты очень быстро благодаря близости бригады скорой медицинской помощи. Ситуация трагическая и очень серьезная", – сказал Гжегож Схетина.

Об обстоятельствах трагедии и мотивах мужчины, по словам Схетины, пока ничего неизвестно. Полиция проводит расследование.

Напомним, в Варшаве вечером 25 ноября мужчина подожг себя на площади между Президентским дворцом и зданием Министерства культуры.

Напомним, 11 ноября в центре польского Кракова подожг себя мужчина. На следующий день он скончался в больнице.