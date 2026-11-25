25 ноября в различных городах Испании десятки тысяч человек вышли на улицы в знак протеста, приуроченного к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Об этом пишет RTVE, сообщает "Европейская правда".

Десятки тысяч демонстрантов вышли на протест под лозунгами осуждения мужского насилия и распространения языка ненависти в обществе. Крупнейшие демонстрации прошли в Мадриде, Барселоне и Севилье.

В частности, в Мадриде организации, борющиеся за права женщин, вышли на протест с призывом "Остановим варварство" и требованием отмены проституции, порнографии и суррогатного материнства.

В Севилье протестующие прошли с транспарантом "Против ненависти и отрицания – больше феминизма", в частности, призывая к коллективной борьбе против фашизма.

Напомним, власти Стамбула запретили запланированные в городе демонстрации по случаю Международного дня ООН за ликвидацию насилия в отношении женщин 25 ноября.

Недавно в Германии были обнародованы данные Федерального управления уголовной полиции, которые свидетельствуют о росте уровня насилия в отношении женщин: в 2025 году число жертв домашнего насилия было выше, чем когда-либо ранее.