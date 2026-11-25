По данным польской пограничной службы, количество людей, пытающихся нелегально попасть в Европейский Союз из Беларуси, резко сократилось.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

В среду, 25 ноября, пресс-секретарь ведомства сообщила, что с начала года было зафиксировано 482 попытки нелегального пересечения границы. По её словам, за тот же период 2025 года таких попыток было чуть менее 29 400.

Польша укрепила границу пятиметровым забором и системами электронного наблюдения. Патрули пограничной службы также поддерживаются армией.

Напомним, Польша и ЕС обвиняют самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко в организации перевозки мигрантов из кризисных регионов к внешней границе ЕС с целью оказания давления на Запад.

Напомним, ранее агрессивные вооружённые сопровождающие в масках пытались переправить из Беларуси в Латвию группу нелегальных мигрантов.

Глава МИД Андрей Сибига, комментируя инцидент с вооружёнными людьми в масках, угрожавшими латвийским военным на границе с Беларусью, заявил, что за этим стоит Москва.