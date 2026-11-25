В Пентагоне заявили, что США работают над расширением промышленного сотрудничества с европейскими партнерами и Украиной, чтобы наращивать производство систем Patriot и укреплять цепочки поставок.

Об этом ведомство заявило в комментарии "Голосу Америки", сообщает "Европейская правда".

С самого начала правительство США, как говорят в Пентагоне, поддерживало усилия, направленные на углубление промышленного сотрудничества и укрепление глобальных цепочек поставок для наращивания производства существующих и запланированных модификаций системы Patriot.

"Для реализации этого обязательства Министерство обороны осуществляло ряд параллельных мер, чтобы ускорить трансатлантическое промышленное сотрудничество с европейскими партнерами и Украиной в сфере систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, и продолжает эту работу по сей день", – говорится в заявлении ведомства.

В то же время ведомство прямо не подтвердило и не опровергло сообщения о задержках с поставками ракет-перехватчиков для Украины.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Хегсет еще не утвердил передачу около 60 перехватчиков для системы противовоздушной обороны Patriot, которые Вашингтон уже согласился поставить Украине.

Как заявлял президент Владимир Зеленский, в этом году Украинаполучает в месяц в среднем лишь 12 ракет для систем Patriot.