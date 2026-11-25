Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил недовольство сокращением финансирования своего ведомства на 2027 год в ходе обсуждения бюджета в Бундестаге в среду.

Слова главы немецкого МИД приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Он охарактеризовал запланированный бюджет своего ведомства как "ответственный", хотя и добавил: "Но, честно говоря, я не могу дать своему бюджету гораздо лучшей оценки, чем эта".

Вадефуль отметил, что, учитывая нестабильную геополитическую ситуацию, "трудно понять", почему МИД не был исключен из общей программы экономии.

Он подчеркнул, что, хотя бюджет Министерства обороны был в значительной степени подкреплен так называемым "специальным фондом" для увеличения расходов на оборону и перевооружение, "ни одного евроцента" из этих внебюджетных средств не поступило в МИД.

Предлагаемый бюджет Министерства иностранных дел на 2027 год меньше, чем в этом году, но не намного.

Предложения предусматривают сокращение бюджета с 6,02 млрд евро до 5,99 млрд евро. Наибольшее запланированное сокращение касается взносов в ООН и международное сообщество, которые уменьшатся примерно на 200 млн евро, или почти на четверть от общей суммы на 2026 год.

Также европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс выступил против бюджетного предложения главы Евросовета Антониу Кошты, которое предусматривает сокращение оборонных расходов на 30%.

Заявление еврокомиссара прозвучало на фоне того, как лидеры ЕС готовятся к переговорам по многолетней финансовой рамке (МФР) на 2028–2034 годы, которые начнутся в четверг, после предложения президента Европейского совета Антониу Кошты сократить на 204 млрд евро первоначальный план расходов Европейской комиссии в размере 2 трлн евро. Отметим, что в предложении Кошты сохранено финансирование для Украины в объеме до 100 млрд евро.

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс ранее призвал страны ЕС сохранить высокий уровень расходов на оборону в следующем долгосрочном бюджете ЕС, иначе это приведет к задержкам в развитии военного потенциала блока.

В Европарламенте раскритиковали бюджетное предложение президента Евросовета, отметив, что оно является недостаточным для финансирования новых приоритетов Евросоюза, таких как конкурентоспособность, оборона и инновации, без ущерба для таких сфер, как сплоченность и сельское хозяйство.