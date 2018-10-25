Деньги против морали: почему стихает скандал с убийством в саудовском консульстве в Стамбуле

Дело об убийстве оппозиционного саудовского журналиста и бывшего чиновника на территории консульства королевства в Стамбуле станет одной из ярчайших историй о том, как в наше время одна ошибка и ее грамотная информационная раскрутка могут подорвать целый регион.

И хотя в этом деле остается много открытых вопросов, признание Саудовской Аравией факта убийства журналиста стало окончательным поражением Эр-Рияда в этом противостоянии.

Гибель журналиста Джамаля Хашкаджи (в СМИ его часто упоминают как Хашогги, от английской транслитерации его фамилии) спровоцировала политический ураган в саудовском королевстве и столкнула между собой интересы США, Турции и Саудовской Аравии. Друзья богатых и состоятельных саудовских элит кинулись спасать наследного принца и короля. А их враги увидели в этом шанс нажать на Эр-Рияд и подорвать его региональные и мировые позиции.

Но история об этом убийстве стала не только одной из самых громких – но и одной из самых циничных за последнее время, поскольку она не о морали, ценностях или свободе прессы, а о деньгах, национальном эгоизме и политическом влиянии.

Убийство Хашкаджи: что нам известно сейчас?

В картине убийства Джамаля Хашкаджи, несмотря на то, что оно широко освещается в СМИ, остаются невыясненными много вопросов.

На самом деле все, что мы знаем об этом деле наверняка – это то, что журналист погиб в здании саудовского консульства в Стамбуле. Все остальное имеет как минимум две версии.

Почему его убили? Как это случилось? Кто заказал его убийство? Зачем он пошел в консульство, зная заранее, что его там может ждать ловушка? Знали ли об этом США и саудовское руководство?

Основные версии того, как разворачивались события в консульстве, таковы.

Одна, которую продвигает Турция, состоит в том, что Джамаля Хашкаджи убили по заранее спланированному сценарию и по прямому приказу наследного принца Мухаммеда бин Сальмана. Хашкаджи пригласили в консульство, где подвергли пыткам и убили, а тело расчленили. Если верить турецким следователям, это сделала специальная команда саудовских наемников, прибывших в Стамбул именно для этого убийства – и в тот же день улетевших назад.

Основная мотивация убийства, по этой версии – то, что журналист критиковал принца Мухаммеда и его политику, а также мог много знать о внутренней кухне королевской семьи.

Вторая версия, саудовская, заключается в том, что Хашкаджи не планировали убивать, а король и наследный принц сначала вообще ничего об этом не знали. Согласно заявлениям официального Эр-Рияда, журналиста убили "случайно", когда произошла ссора между ним и командой саудовцев, которые уговаривали его вернуться домой и прекратить критиковать принца Мухаммеда.

Во время драки Хашкаджи получил смертельное ранение. Убийцы в состоянии паники решили быстро избавиться от тела, а один из них – 31-летний Мустафа Аль-Мадани – надел одежду Хашкаджи и вышел из консульства, прогулявшись по улицам Стамбула, якобы для того, чтобы показать на камерах, что журналист покинул здание. Эта версия преследует цель вывести из-под удара короля Сальмана и его сына принца Мухаммеда, списав все на инициативу чиновников среднего ранга.

После того как в Саудовской Аравии обнародовали эту версию, в отставку отправили двух ключевых соратников принца Мухаммеда: заместителя председателя Службы общей разведки Ахмада Аль-Асири и королевского советника Сауда Аль-Катани.

Пока ни одна из этих версии не доказана, обе они имеют право на жизнь.

Хотя аргументы Саудовской Аравии выглядят слабыми – и об этом прямо говорят западные лидеры. Мало кто верит, что подобная операция могла быть осуществлена ​​без прямого приказа де-факто руководителя королевства, принца Мухаммеда бин Сальмана. Очень странным выглядит поведение саудовских оперативников, которые убили Хашкаджи, и непонятным остается вопрос, зачем на "разговор" к журналисту направили целую команду из 15 человек?

В то же время хватает недостатков и у турецкой версии. Тело журналиста до сих пор не нашли. Аудио и видеозаписи убийства, которые, по словам турецких властей, имеются у следствия, до сих пор не опубликованы, что ставит под сомнение все подробности его смерти, которые охотно публикуются в турецких медиа со ссылкой на "анонимные источники". И главное: никаких доказательств личной причастности саудовского руководства к убийству Турция пока не предоставила. И так же Эр-Рияд не предоставил доказательств вины в убийстве конкретных людей, на которых он возлагает вину за события в Стамбуле.

В чем турецкий интерес?

С самого начала Турция взялась за это дело очень серьезно.

Оно стало примером того, как можно проводить яркую и мощную информационную кампанию, чтобы привлечь внимание мировых СМИ и усилить давление на Эр-Рияд. Для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана убийство Хашкаджи стало прекрасной возможностью выбить уступки от саудитов, да еще и повысить свой вес для США и выйти на определенную нормализацию отношений с Вашингтоном.

Дело в том, что Турция и Саудовская Аравия – традиционные геополитические конкуренты на Ближнем Востоке.

Обе страны борются за право называться стратегическим союзником США в регионе.

В течение последних двух лет этот титул сохраняли за собой саудовцы.

Их лобби, наряду с эмиратским и израильским, является одним из самых мощных в Вашингтоне. Зять президента США Джаред Кушнер ведет общий бизнес с наследным принцем Мухаммедом бин Сальманом, а посол Саудовской Аравии в США принц Халед установил тесные личные связи с семьей Трампа.

Союз с Израилем и ОАЭ также помогает саудовцам держать Белый дом под своим контролем в области политического лоббизма.

В тот же период Турция все больше отдалялась от США из-за разногласий в сирийской политике, из-за конфликта вокруг Катара (Турция не присоединилась к "антикатарской коалиции") и заигрывания Анкары с Ираном.

Соответственно, для Эрдогана убийство Хашкаджи стало шансом подвинуть Саудовскую Аравию с ее "престола" и наладить контакты с Вашингтоном.

Неслучайно именно сейчас Турция наконец отпустила американского пастора Эндрю Брансона, а США в ответ оперативно отменили санкции против турецких министров.

А после обнародования шокирующей информации об убийстве в консульстве Анкара сама предложила заинтересованным государствам компромисс. Все свидетельствует о том, что сейчас Турция ведет активные переговоры с Саудовской Аравией и США, чтобы замять дело в обмен на политические уступки. Список пунктов, по которым Эрдоган готов вести торговлю с Эр-Риядом и Вашингтоном, длинный: от защиты прав палестинцев и компромисса по Ливии до прекращения финансирования сирийских курдов и ослабления блокады Катара.

Убийство Хашкаджи стало для Турции инструментом информационного и политического шантажа, благодаря которому можно усилить свои региональные позиции и взять реванш в противостоянии с Эр-Риядом и Вашингтоном.

Зачем Эр-Рияд признал убийство журналиста?

Дело Джамаля Хашкаджи вызвало серьезные политические сдвиги в саудовском королевстве, о которых сначала там не задумывались. Хотя убийство не стало единственной причиной для изменений, оно однозначно подтолкнуло правящие круги к переосмыслению своего отношения к наследному принцу Мухаммеду бин Сальману, к которому оно и раньше было достаточно неоднозначное.

Все это обострило внутриполитическую борьбу за трон.

Когда молодой, амбициозный и уверенный в себе принц Мухаммед стал наследником престола, многие были недовольны этим решением старого монарха, ведь принц Мухаммед стал следующим в очереди на престол, сместив своего дядю. Это противоречит патерналистским убеждениям, царящим на Востоке, так что многие члены семьи заявили протест по этому поводу.

Мухаммед ответил массовыми арестами несогласных в ноябре 2017 года, еще больше углубив внутренний раскол.

Внешняя политика принца Мухаммеда заставила саудовские элиты вновь задуматься над тем, должен ли сын короля управлять страной. Даже сам король Сальман последнее время усомнился в способности своего сына вести страну по пути модернизации и реформ.

Блокада Катара в мае 2017 года, сближение с Израилем за счет палестинцев, попытка дестабилизации Ливана в ноябре 2017 года, начало войны в Йемене в 2015 году – вот неполный список решений принца Мухаммеда, вызвавший претензии значительной части элит. По их мнению, нельзя проводить реформы и одновременно ссориться со всеми соседями.

Убийство Хашкаджи дало оппонентам принца прекрасный повод вновь поднять вопрос целесообразности сохранения при власти молодого реформатора.

Отставка Сауда Аль-Катани и Ахмада Аль-Асири, двух близких соратников наследника престола, стала результатом давления элит на короля. Сейчас в Саудовской Аравии рассматривают возможность созвать чрезвычайный совет шейхов и старейшин аравийских племен, чтобы заменить принца Мухаммеда на посту наследного принца, а возможно, даже заставить его отца отречься от престола в пользу своего брата Ахмада бин Абдель-Азиза, проживающего в изгнании в Лондоне.

Саудовские власти уже потеряли миллиарды долларов из-за убийства Хашкаджи.

Это дело ухудшило инвестиционный климат страны, подорвало ее позиции в регионе и испортило отношения с частью американского истеблишмента.

И поэтому признание Эр-Риядом гибели Джамаля Хашкаджи – результат договоренностей с Соединенными Штатами, которые очень не хотят вводить санкции против своего союзника и пытаются сохранить политическую стабильность в королевстве.

Деньги, нефть и оружие: причины вялой реакции США

Соединенные Штаты оказались в очень неудобной ситуации.

Игнорировать кризис Белый дом не мог, ведь речь шла об убийстве журналиста, да еще и обозревателя Washington Post, известного эксперта и члена не последней по авторитету саудовско-турецкой семьи. Особенно – учитывая приближение промежуточных выборов в Конгресс США 6 ноября.

Безумное давление американских медиа, части общественности и группы сенаторов из обеих партий вынуждало Дональда Трампа и его команду реагировать.

С другой стороны, Саудовская Аравия – многолетний стратегический союзник Штатов на Ближнем Востоке. Именно на альянс с Эр-Риядом США опираются в своей политике, магистральной линией которой является противостояние с Ираном. Саудовская Аравия и ее союзники Бахрейн, Египет и ОАЭ являются основным элементом в кампании Трампа по изоляции Ирана накануне вступления в силу нефтяного эмбарго 4 ноября.

Любые санкции против высших должностных лиц королевства могли бы ухудшить отношения двух стран и ослабить позиции Штатов на Ближнем Востоке, подталкивая Саудовскую Аравию в сторону России и к взаимопониманию с Ираном, к которому часть королевской семьи вполне готова.

Поэтому реакция Дональда Трампа и его команды была суетливой.

Сначала Трамп говорит, что не верит в версию турецкого следствия, а уже на следующий день осторожно критикует саудовские власти. Сначала министр финансов США Стивен Мнучин отказывается ехать на международную инвестиционную конференцию в Эр-Рияде, а затем Трамп заявляет, что отказываться от оружейных контрактов с саудитами не собирается. Сначала президент приветствует признание Саудовской Аравии о гибели журналиста, но вскоре выражает скепсис по поводу правдивости этих слов.

Тем не менее, США сделали все, чтобы договориться с Турцией и уладить проблему, убедив саудитов отдать для наказания как минимум чиновников среднего ранга, причастных к убийству.

Так что после визита в Эр-Рияд госсекретаря США Майкла Помпео Саудовская Аравия и Турция договорились между собой и с тех пор синхронно публикуют только согласованную информацию.

Но до сих пор остается неясным, что Эрдоган получил от саудитов и американцев и не прячет ли он дополнительные козыри в этом деле.

Основные выводы

Уже сейчас можно говорить, что убийство Джамаля Хашкаджи будет иметь сверхважные последствия, которые будут влиять на регион минимум несколько лет. И это не зависит от того, что именно произошло в консульстве.

К сожалению, дело Хашкаджи позволяет сделать несколько неутешительных выводов, понять которые важно также и для Украины.

1. Международная политика иногда руководствуется деньгами и интересами, а не моралью и ценностями.

Реакция США на убийство Хашкаджи ярко продемонстрировала, что деньги вооруженных концернов и национальные интересы значат больше, чем свобода прессы или поиск справедливости.

Только Германия решилась на то, чтобы отказаться от саудовских денег из-за этого преступления. Другие лишь осторожно наблюдают, время от времени выражая беспокойство и тревогу. К сожалению, это является реальностью глобальной политики, и чем быстрее Украина поймет это, тем лучше.

2. Турция вышла на путь нормализации отношений с США.

Кризис позволил турецким властям начать переговоры с Вашингтоном о взаимных уступках в обмен на предоставление информации по делу, или наоборот, о ее сокрытии. Уже можно говорить о том, что Анкара усилила свои региональные позиции и нанесла мощный удар по Саудовской Аравии.

3. Саудовско-американские отношения пошли на спад.

Конечно, это не разрыв, но доверие между двумя столицами подорвано. Возможная причастность принца Мухаммеда к убийству уже ударила по рейтингам Трампа, его союзника и покровителя. Американские компании меньше верят саудовцам, а принц стал для них "токсичным" переговорщиком, что делает саудовские элиты неудобным партнером для Вашингтона.

4. Саудовскую Аравию ждет период внутриполитической борьбы.

Теперь принц Мухаммед дискредитирован в глазах международного сообщества. Убийство нивелировало все его достижения по продвижению имиджа реформатора. Зато его оппоненты в королевской семье получили шанс ослабить влияние принца или вообще убрать его с поста. Часть саудовских элит призывает короля отречься от престола. Для них дело Хашкаджи – последняя из провальных инициатив короля и его сына.

5. Дело Хашкаджи усилит Россию и Иран.

В то же время кризис сближает королевство с Россией, которая в последнее время установила теплые отношения с королем Сальманом, особенно после соглашения о совместном регулировании нефтяного рынка в пределах ОПЕК.

Для россиян это – и возможность самим улучшить отношения с саудитами, и шанс внести еще больше хаоса в проамериканский суннитский блок нефтяных монархий.

А для иранцев убийство Хашкаджи – дополнительная сильная карта, которую можно разыгрывать против саудитов, играя на чувствах европейской либеральной общественности. Чем меньше доверия к Эр-Рияду, тем легче Ирану уговаривать Европу становиться на его сторону в вопросах ядерного соглашения 2015 года и противодействия американским санкциям.

Автор: Илия Куса,

эксперт по международной политике

Украинского института будущего