Сибига отреагировал на отмену Венгрией решений в отношении украинских инкассаторов

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал позитивным шагом отмену Венгрией решения о депортации и трехлетнем запрете на въезд и пребывание на территории Шенгенской зоны в отношении семи инкассаторов украинского Ощадбанка.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал на платформе X.

Глава украинского МИД подчеркнул, что этот шаг Будапешта проводит "четкую границу" между бывшим и нынешним венгерскими правительствами, а также границу "между беззаконием и верховенством права".

Сибига выразил благодарность своей венгерской коллеге Аните Орбан за позицию перед предстоящими консультациями Украины и Венгрии по правам венгерского меньшинства Закарпатья. Министр также выразил надежду, что эта встреча будет плодотворной.

Напомним, в понедельник Генеральная дирекция полиции по делам иностранцев Венгрии отменила решение о депортации и трехлетнем запрете на въезд и пребывание на территории Шенгенской зоны в отношении всех семи сотрудников Ощадбанка, задержанных венгерскими силовиками в марте.

Конвой украинских инкассаторов, который перевозил из австрийского Raiffeisen Bank в украинский Ощадбанк наличные деньги и золото на сумму около $80 млн, был захвачен под Будапештом 5 марта.

Впоследствии Венгрия отпустила украинских инкассаторов и приняла закон об изъятии валюты и ценностей из инкассаторских автомобилей Ощадбанка.

6 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что венгерская сторона вернула деньги и ценности Ощадбанка, которые были захвачены в Будапеште в марте.