Гренландия после переговоров с США: прогресс есть, но остров не продается

Правительство Гренландии заявило в понедельник, что в переговорах с Соединенными Штатами о будущем острова достигнут определенный прогресс, но подчеркнуло, что остров не продается.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Специальный посланник США Джефф Лэндри, назначенный Трампом в прошлом году для продвижения идеи американского контроля над Гренландией, прибыл в Нуук в воскресенье и встретился в понедельник с премьер-министром Йенсом-Фредериком Нильсеном и министром иностранных дел Муте Эгеде.

"Мы считаем, что есть прогресс, и со стороны Гренландии мы сосредоточены на поиске решения, которое будет выгодным для всех нас, и, что самое важное, чтобы не было угроз аннексии, захвата или покупки Гренландии", – сказал Нильсен журналистам после встречи с Лэндри.

Ландри не сделал никакого немедленного заявления, хотя в воскресенье он сказал местным СМИ, что приехал туда, чтобы "выслушать и узнать".

"Они попросили о встрече, и мы объяснили нашу ситуацию и позицию, а также то, что у нас есть определенные красные линии – мы не продадим Гренландию, мы будем владеть Гренландией навсегда", – сказал Эгеде.

Заявление Трампа о том, что США должны приобрести или контролировать Гренландию, вызвало напряженность между Вашингтоном и Копенгагеном, а также в более широком масштабе по всей Европе.

Пытаясь успокоить напряженность, Гренландия, Дания и США в начале этого года договорились провести дипломатические переговоры на высоком уровне для разрешения кризиса, хотя результаты этих переговоров еще не обнародованы.

По данным СМИ, США в рамках этих переговоров дали понять, что хотели бы создать еще три базы на юге Гренландии. По словам одного из источников, Вашингтон при этом добивается провозглашения территорий этих баз "суверенной территорией США".