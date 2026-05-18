СМИ: отмена налоговой льготы на посылки станет требованием ЕС для предоставления макрофина Украине

Европейский Союз увяжет часть выплат из пакета помощи для Украины на сумму 90 млрд евро с изменениями в налогообложении посылок, которых уже требует Международный валютный фонд.

Об этом агентству Bloomberg сообщили источники, знакомые с ситуацией, пишет "Европейская правда".

Эти налоговые требования будут касаться так называемой макрофинансовой части займа на сумму 8,4 млрд евро, отметили собеседники агентства.

В понедельник страны-члены ЕС согласились на условия программы макрофинансовой помощи Украине, сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис в посте на X.

По словам этих источников агентства, чтобы получить эти средства, Киев должен принять законодательство, которое расширит долю иностранных посылок, подлежащих обложению 20-процентным налогом на добавленную стоимость.

Они отметили, что Украина должна получить первый транш в июне, второй запланирован на сентябрь, а третий – до конца года, после завершения реформ.

Это требование соответствует условию, которое МВФ выдвинул для выделения очередного транша своей программы помощи в размере 700 млн долларов, отметили источники. Речь идет об отмене налоговой льготы на зарубежные посылки стоимостью до 150 евро. Европейская комиссия согласовывает некоторые условия предоставления финансовой помощи Украине с условиями кредитора из Вашингтона.

"Программа укрепит экономическую и финансовую устойчивость Украины, одновременно поддерживая реформы и борьбу с коррупцией", – отметил Домбровскис в своем сообщении.

Предложенная модель налогообложения посылок крайне непопулярна среди украинцев, что вызывает серьезные сомнения относительно того, одобрит ли ее парламент. Депутат Ярослав Железняк заявил Bloomberg, что не видит достаточной поддержки для принятия этой меры, для чего требуется не менее 226 из 392 возможных голосов.

Его мнение совпадает с опасениями, высказанными одним из собеседников агентства, пожелавшим остаться анонимным.

Пресс-секретарь Министерства финансов Украины Дмитрий Герасименя сообщил Bloomberg, что правительство продолжает работать над окончательным согласованием соглашения о займе от ЕС и его условий перед ратификацией парламентом.

ЕС и Украина "достигли прогресса" в дискуссии об условиях предоставления транша в размере 90 млрд евро.

