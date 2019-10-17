Бюджетные деньги для партий: как это работает в Польше

От того, кто и как финансирует политические силы, отчасти зависит само функционирование парламентской демократии.

Это правило хорошо усвоили в соседней Польше. Если традиционно бюджеты польских партий формируются из членских взносов, пожертвований, наследств, доходов от активов, то в 2001 году парламент принял исторически важное решение — с тех пор политические силы могут рассчитывать также на дотации от государства.

Кто отказался от бюджетной помощи

Именно бюджетные субсидии помогают партиям стать более независимыми, действовать прежде всего в интересах государства и его граждан, ограничивая влияние на политику крупных финансово-промышленных групп.

Для того чтобы получить финансирование, партии нужно набрать на парламентских выборах минимум 3% голосов. Для партийных блоков барьер составляет 6%, при этом участники коалиции должны изначально прописать в договоре, как они разделят бюджетные деньги. Иначе даже если блок наберет необходимое для дотаций количество голосов, деньги он не получит.

Размер финансирования рассчитывается на базе формулы, прописанной в законе: фактически партия получает деньги за каждого проголосовавшего за нее избирателя.

Чем выше поддержка, тем дешевле голос.

В зависимости от результата, "галочка" в бюллетене может принести от 5 злотых 77 грошей (1,4 евро) до 87 грошей (0,2 евро).

В течение парламентского срока деньги поступают на банковский счет партии равными траншами четырежды в год. Интересно, что от 5% до 15% полученных бюджетных средств политическая сила должна направить в созданный ей же экспертный фонд — своего рода партийный аналитический центр.

С 2002 года дотации стали одним из самых главных источников доходов для партий. За первые пять лет после нововведения государство перечислило им более 380 миллионов злотых (около 90,5 миллионов евро). В 2010 году парламент проголосовал за сокращение бюджетных субсидий для политических партий на 50%. После парламентских выборов в 2015 году бюджетные деньги получают 10 польских партий; общая сумма составляет более 58 миллионов в год (около 13,8 миллиона евро).

А поскольку на выборах 2019 года явка оказалась рекордно высокой, то вырастет и сумма бюджетных выплат партиям - до 70,4 млн злотых.

Правящая партия "Право и справедливость" сумела улучшить свой результат - соответственно, объем ее бюджетного финансирования вырастет с 18,5 до 23,5 миллионов злотых (5,5 миллиона евро) в год. Иная ситуация с оппозиционной "Гражданской платформой", которая и на прошлых, и на последних выборах занимала второе место. Хотя формально результат партии снизился, за нее проголосовало больше избирателей, чем в 2015 году. А значит, вырастет и объем бюджетных выплат: с 15,4 до 19,8 миллиона злотых (4,6 миллиона евро).

Бюджетное финансирование получит и "Левица" - блок левых партий, после долгого перерыва прошедших в парламент. Ежегодно они будут получать 11,5 млн злотых (2,6 млн евро). Еще 8,3 млн евро (1,9 млн евро) в год будет получать Польская крестьянская партия и 6,9 млн злотых (1,6 млн евро) - ультраправая "Конфедерация".

Иная ситуация с еще одними правыми популистами - антисистемным движением "Kukiz’15", котрое на прошлых выборах заняли третье место. Эта политическая сила не получала государственных средств: ежегодно она теряла 7 миллионов злотых (1,7 миллиона евро) из-за того, что официально не является партией.

Это сознательный выбор лидера движения, популярного в 1990-х рок-музыканта Павла Кукиза, и его соратников. Они выступают против государственного финансирования для партий, поскольку считают, что политические силы должны существовать в первую очередь за счет добровольных взносов граждан.

Впрочем, чем ближе к выборам, тем больше в рядах движения говорят о необходимости переформирования в полноценную партию для возможности использования государственных средств.

Кто контролирует расходы

Государственные дотации — это не только огромное преимущество, но и большая ответственность.

Ежегодно партии отчитываются о потраченных деньгах в Национальную избирательную комиссию. Политическая сила может на год потерять право на получение субсидии, если вовремя не подаст финансовый отчет или если комиссия его отклонит. Такая участь постигла в 2016 году либеральную партию "Новочесна" (в переводе — "Современная").

Избирательная комиссия не приняла ее финансовый отчет из-за нарушения Избирательного кодекса: "Новочесна" перечисляла деньги с основного счета партии прямо на счет своего избирательного штаба, в то время как по закону деньги должны были сперва поступить на счет избирательного фонда партии и только оттуда — на счет штаба.

В итоге партия ежегодно теряла 75% дотации — 4,5 миллиона злотых (более 1 миллиона евро).

Кроме избирательной комиссии, партии находятся еще и под наблюдением Верховной контрольной палаты и Центрального антикоррупционного бюро.

Среди поляков много тех, кто высказывается против бюджетной поддержки политических сил. Как свидетельствуют опросы, в 2016 году таких было целых 67%. Кроме традиционного аргумента, что партии должны заботиться о своих финансах самостоятельно, большую роль играет и психология.

Среднестатистический гражданин скорее негативно относиться к политике в целом и недолюбливает партии, отсюда и нежелание их спонсировать. На этих настроениях и играет, например, "Kukiz’15" (хотя это не помогло им удержать свой рейтинг).

Кроме того, между первым и вторым туром президентских выборов 2015 года тогдашний президент Бронислав Коморовский инициировал общенациональный референдум. На голосование выносилось три вопроса, среди которых был и вопрос о финансировании политических партий из государственного бюджета.

Это решение носило исключительно политический подтекст: Коморовский как кандидат от правившей тогда "Гражданской платформы" пытался таким образом переманить электорат не прошедшего во второй тур Кукиза.

Голосовать тогда пришло всего 7,8% граждан — это была самая низкая явка в Европе после 1945 года. Референдум был признан недействительным, однако из тех нескольких миллионов человек, которые в нем участвовали, 82% высказались против бюджетной поддержки партий.

В течение всех 18 лет вопрос о финансировании партий остается открытым. Не было еще ни одного созыва польского парламента, который бы не попытался либо отменить эту норму закона, либо пересмотреть механизмы бюджетных дотаций.

Автор: Евгений Приходько,

журналист (Польша)

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