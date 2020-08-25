Вернуть Януковича, объединить Донбасс: детали "мирного плана РФ" для команды Дональда Трампа

Политтехнолог Пол Манафорт (на заднем плане) старался оставаться в тени, даже когда общался с россиянами, руководя предвыборной кампанией Дональда Трампа. Фото Evan Vucci/AP/EAST NEWS

Еще в 2016-18 годах Россия всерьез подумывала уйти с Донбасса, при этом разоружить или ликвидировать "самых буйных" местных боевиков и отдать оккупированную территорию Киеву.

Впрочем, в России выдвигали несколько важных условий для этого. На территории Донецкой и Луганской областей должны были создать Автономную республику Донбасса, которая возвращалась "под контроль" Киева и становилась троянским конем по распространению влияния Кремля на политику всей Украины.

Одним из факторов, поломавших этот план, стало то, что в руководстве РФ по-прежнему совершенно не понимают Украину, а потому настойчиво стремились сделать "лидером Донбасса"... беглого экс-президента Януковича! Эту идею агенты российских спецслужб продвигали, даже несмотря на провальные результаты соцопросов, и пытались заручиться поддержкой этого плана со стороны Дональда Трампа.

Об этом говорится в частично рассекреченном отчете комитета по вопросам разведки Конгресса США. "Европейская правда" изучила 966-страничный документ. Ниже – его ключевые положения из тех, что напрямую касаются Украины.

Манафорт и его российские друзья

Расследование подозрений и обвинений в предполагаемом вмешательстве Российской Федерации в президентских выборах в США продолжается уже более 3,5 лет, и за это время внимание к нему заметно снизилось. В частности, потому, что ни ФБР, ни парламентарии так и не пришли к однозначным выводам по основному вопросу. Скандально известный политтехнолог Пол Манафорт, которого считали одним из посредников между штабом Трампа и россиянами, сейчас в тюрьме, часть его соратников – под следствием. Официальное следствие закрыто.

Поэтому последний, самый подробный пятый отчет комитета по вопросам разведки, обнародованный в Вашингтоне на прошлой неделе, не привлек особого внимания.

А зря.

В почти 1000-страничном документе, со значительной части которого сняли гриф ограниченного доступа, есть немало деталей, которые до сих пор не публиковались. Речь идет о содержании персональной переписки и зашифрованных сообщений о данных допросов, об информации разведки и т.п. Большая часть источников информации и деталей ее получения скрыты (в отчете закрыты черной плашкой), но в Конгрессе убеждены в их подлинности.

Немало таких деталей касаются деятельности Манафорта в Украине, а также общения американских технологов с Януковичем и его бывшими однопартийцами.

К слову, Манафорт вошел в ближний круг Януковича в 2004 году с помощью россиян.

В США выяснили, что политтехнолога в Украину привез российский олигарх Олег Дерипаска, который посоветовал американца Ринату Ахметову и другим спонсорам Януковича.

В дальнейшем, работая на Януковича, Манафорт продолжал координировать свою деятельность с лицами, близкими к Дерипаске. В США уверены, что это было частью кампании по распространению скрытого влияния РФ. В целом Дерипаске приписывают финансирование ряда информационных, разведывательных операций и кампаний по усилению влияния РФ в разных частях мира.

Ключевым звеном связей Манафорта с россиянами был агент российской разведки Константин Килимник (гражданин РФ, родился в Украине, в Кривом Роге, утверждается, что он работал на ГРУ Генштаба РФ). Килимник был правой рукой американского технолога в его украинском бизнесе, а после побега Януковича в 2014 году продолжил сотрудничество с Оппоблоком.

Сотрудничество с российским разведчиком Манафорт не прекратил, даже работая руководителем кампании Трампа. Они неоднократно встречались; Манафорт "сливал" россиянину закрытые данные кампании, результаты исследований, опросов и т.п.

И хотя расследование не установило мотивы американского технолога, не смогло доказать, что Манафорт знал о работе Килимника на разведку РФ, и нет документальных свидетельств, чтобы подтвердить, куда последний передавал полученные данные – в Конгрессе констатируют, что речь идет о "крайне серьезной разведывательной угрозе". Примечательно также, что Манафорт скрывал детали своего сотрудничества с разведчиком и несколько раз пытался ввести следователей в заблуждение.

Но украинская часть этой истории – особенно примечательна.

Икра и мир

Есть ли у Виктора Януковича шансы не просто вернуться в Украину, но и занять какую-то весомую должность? Сам он убежден, что да. По крайней мере, в 2016 году экс-президент согласился продвигать на Западе план, который включал его возвращение сначала на Донбасс, а потом и в центральную украинскую политику.

Эта история началась 28 июля 2016 года, когда Килимник провел в Москве переговоры с Януковичем, которые длились около пяти часов. По крайней мере так разведчик описал эту встречу в e-mail к своему американскому партнеру. В письме стояла тема "Black Caviar", то есть "черная икра".

"Я сегодня встречался с тем, кто в свое время подарил вам самую большую банку черной икры… У меня от него к вам несколько важных сообщений", – написал Килимник. Он сказал, что готов как можно быстрее вылететь в США для этого разговора, и попросил "два часа времени, ведь речь идет о долгой икорной истории".

Манафорт, который в то время руководил кампанией Трампа и был без преувеличения очень занят, ответил уже через несколько минут и согласился на срочную и длительную встречу. Они встретились в Нью-Йорке вечером 2 августа.

Политтехнолог и его команда прекрасно понимали, что речь идет именно о Януковиче. Впоследствии его соратники рассказали следователям: со словом "икра" у них ассоциируется именно беглый украинский президент. Еще в 2010 году, после победы на выборах, Янукович обедал со своим политтехнологом и тот похвалил бутерброды с черной икрой на столе. "Тебе нравится? Так получишь еще больше!" – ответил новоизбранный глава государства, и вскоре Манафорту передали в подарок бочонок с икрой стоимостью около $30-40 тысяч.

Но вернемся к встрече 2 августа.

Янукович хотел снова нанять Манафорта для продвижения в Украине мирного плана по Донбассу. Этот план включал возвращение Януковича в Украину.

Манафорт на допросе признал: на самом деле речь шла о плане России, который узаконил бы ее присутствие на Востоке Украины.

Более того, по его словам, четко говорилось об одобрении этого плана кем-то из российской верхушки.

Манафорт утверждает, что ответил Килимнику отказом, назвал этот план "безумным" и оборвал дискуссию по этому поводу. По его словам, из разговора было очевидно, что если бы он не ответил отказом, то Килимник бы попросил его убедить Дональда Трампа поддержать этот план.

Впрочем, в Конгрессе констатируют, что есть достаточно доказательств, которые опровергают слова Манафорта о его категорическом отказе. В дальнейшем он неоднократно пересекался с российским разведчиком, консультировал его по продвижению этого "мирного плана" и помогал готовить необходимые социологические исследования.

Так, в декабре 2016 года, то есть уже после победы Трампа на выборах, Килимник с помощью скрытого механизма обмена сообщениями передал Манафорту сигнал о готовности Москвы идти дальше в имплементации плана.

"Россияне на очень высоком уровне принципиально не против плана и будут работать (с Януковичем) над началом процесса объединения ДНР и ЛНР в одну административную единицу, с решением вопросов безопасности (то есть вывод российских войск, устранения радикальных уголовных элементов). Все остальное будут делать (Янукович) и его люди", – говорилось в этом письме.

Интересно, что в этом послании российский разведчик не называл Януковича по фамилии, а ссылался на него с шифром BG (вероятно, речь идет о сокращении от big guy, "большой парень").

Россияне также выдвинули условие, при котором они начнут процесс.

Для этого в "миротворчество" должен был включиться лично Дональд Трамп.

"Все, что нужно для начала процесса – это чтобы DT (речь идет о президенте США) "подмигнул" о своей готовности, или подтолкнул процесс, сказав, что он хочет мира на Донбассе и в Украине, и назначил спецпредставителя, который в дальнейшем руководил бы этим процессом", – говорилось в сообщении разведчика к Манафорту.

Также Килимник убежден, что как только Порошенко поймет этот сигнал от США, "процесс пойдет очень быстро и DT сможет достичь мира на Донбассе буквально через несколько месяцев после своей инаугурации".

Согласованные детали плана Килимник пообещал рассказать впоследствии на персональной встрече.

В комитете Конгресса считают, что переговоры по этому поводу имели место в Мадриде (куда Манафорт летал специально для встречи) и в Вашингтоне в день инаугурации Трампа.

На последнюю встречу для переговоров по "мирному плану" вместе с Килимником в Вашингтон прилетел Сергей Левочкин. Расследование установило, что они точно встречались с Манафортом; впрочем, содержание их переговоров документально подтвердить не удалось.

Три шага к федерализации Украины

Сам Манафорт отрицал, что вел какие-либо переговоры по "мирному плану", однако следователям удалось доказать, что это неправда, ведь впоследствии – уже в 2018 году – политтехнолог обратился к нескольким своим коллегам, в том числе к социологу Тони Фабрицио, за помощью. Он, в частности, передал Фабрицио общее описание этого плана.

В отчете комитета приведен его текст на английском. Из него очевидно, что план писали россияне, а не сам Манафорт – и по русской транскрипцией названий и имен (Yanukovich, Donbass и т.д.), и по неестественному употреблению артиклей в некоторых местах.

Если коротко, его основная цель – создать привлекательную для международного сообщества "обертку" федерализации Украины, которая даст Донбассу решающий голос в определении политики всего государства. Россия при этом как бы вообще отсутствует в этом конфликте. Даже авторство плана должен взять на себя лично Дональд Трамп, а Россия якобы "ждет его инициативу", чтобы согласиться с идеями, которые она сама же и продвигает!

Ниже мы приведем избранные элементы плана РФ.

"Президент Порошенко не заинтересован в мирном урегулировании и использует конфликт для обоснования своей неудачной экономической политики. Токсичность лидеров ДНР и ЛНР затрудняет их участие в процессе переговоров и фактически лишает миллионы жителей региона права быть представленными в международной политике. Ни Киев, ни ДНР/ЛНР не хотят вернуть Донбасс в Украину...

Продолжение конфликта на Донбассе приводит к неконтролируемым сценариям, создает риск попадания насилия в другие страны региона. Чтобы не допустить этого, нужен новый подход к урегулированию конфликта...

Предложенный подход предусматривает:

1) Создание Автономной республики Донбасса (АРД), автономного региона Украины. АРД будет создана в пределах Донецкой и Луганской областей, которые существовали до апреля 2014 года. Решение о создании АРД в идеале должно быть одобрено в нормандском формате.

2) Принятие Верховной радой специального закона, который будет определять правовой статус и временные рамки постепенной реинтеграции АРД в Украину. Это немедленно разблокирует мирный процесс и создаст условия для реализации совместного плана прекращения огня. Если Рада не примет этот закон, президент Порошенко должен утвердить его своим указом и распустить Раду как препятствие для реализации мирных соглашений.

3) Избрание премьер-министра Донбасса на переходный период на основе временной Конституции АРД. Премьер-министр АРД избирается парламентом (Народным собранием) АРД и будет руководить процессом переговоров по урегулированию конфликта между АРД и Украиной. Он является законным и полномочным представителем АРД на переговорах с международными структурами в рамках программ восстановления экономики и преодоления последствий вооруженного конфликта. Оптимальный кандидат на эту должность – Виктор Янукович.

...Ключевым двигателем процесса может стать инициатива президента США Дональда Трампа, который предложит создать АРД и привлечь Януковича к мирному урегулированию. Затем эту инициативу могут поднять представители США во время контактов с российскими коллегами...

Еще одним ключевым условием успеха этого плана являются практические усилия Соединенных Штатов, направленные на то, чтобы убедить президента Украины Порошенко заявить о своей поддержке инициативы создания АРД и начать новый этап мирного урегулирования...

Поддержка этой инициативы со стороны США станет справедливым и демократическим решением в отношении господина Януковича, который сделал все возможное для мирного урегулирования в 2014 году и подписал план мирного урегулирования с оппозицией 21 февраля 2014 года; тот план впоследствии был разорван радикалами...

...Личное участие президента США приведет к прекращению кровопролития, возвращению к политическому равновесию и стабильности в Украине, созданию стабильного и эффективного проевропейского законодательного большинства, способного осуществлять эффективные реформы".

Почему у россиян не получилось?

Расследование, проведенное Конгрессом и ФБР, так и не дало ответа, дошли ли российские идеи до руководства США. Манафорт это отрицал, но слишком путался в показаниях по поводу "мирного плана". Впрочем, можно констатировать: даже если политтехнолог пытался продвинуть идеи, предложенные РФ, то они наверняка не нашли поддержки.

США действительно назначили спецпредставителя по вопросам Донбасса, как и предлагал план РФ, но этот пост занял Курт Волкер, который был совсем не настроен на сдачу интересов Украины.

Вопреки ожиданиям Москвы, администрация Трампа не стала открыто пророссийской.

Агенты РФ все равно приложили немало усилий, чтобы запустить "мирный план". Но на пути встало то, что у одного из пунктов вообще не было шансов "взлететь".

Для авторов плана стало неожиданностью то, что Донбасс не был готов принять Януковича.

Расследование установило, что в середине 2017 года при активном участии Килимника на Донбассе силами украинских социологов провели "как минимум один" опрос о том, как можно было бы вернуть Януковича. Опрос показал, что беглый экс-президент "нежизнеспособен" в роли руководителя "автономного Донбасса".

Но россияне не сдавались, и в начале 2018 года готовили еще одно, более масштабное исследование, привлекая сторонних социологов. Теперь уже американских. Но довести эти планы до конца не успели.

Весной 2018 года отношения США и РФ окончательно испортились. США наконец предоставили Украине летальное оружие. А после отравления Скрипалей в Британии Вашингтон ввел беспрецедентные дипломатические санкции против РФ, выслав 60 дипломатов.

Надежды на то, что Трамп "будет играть в поддавки", развеялись. А вскоре Манафорт оказался за решеткой, Килимника США объявили в розыск (теперь разведчик вынужден безвыездно жить в РФ).

Впрочем, вся эта, казалось бы, невероятная, но подтвержденная документами история стала наилучшей иллюстрацией того, насколько неправильно в РФ понимают, что происходит в Украине. И насколько неправильные ставки они готовы делать в дипломатической войне против Украины.

Поэтому шутка о том, что нашим самым мощным оружием является глупость Москвы, похоже, все же не лишена смысла.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"