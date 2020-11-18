Як сприймають Україну у ключових країнах ЄС? Чи підтримують там ідею членства Києва в Євросоюзі та НАТО? І якими бачать перешкоди для України на шляху до цього?

Щоб зрозуміти настрої щодо України, Центр "Нова Європа" здійснив дослідження громадської думки у кількох найбільших європейських державах. Загальною метою опитування було дізнатись, якою є громадська думка щодо України, а також виявити найпоширеніші асоціації з українською державою.

Опитування громадської думки було проведене у Франції, Німеччині, Італії та Польщі соціологічним агентством "Kantar Profiles Division".

Загалом понад 4 тисяч респондентів віком від 18 до 65+ років відповіли на шість запитань, включно з одним відкритим – асоціаціями, пов’язаними з Україною.

З чим асоціюється Україна?

Як у 2015, так і у 2020 роках Україна здебільшого асоціюється з війною.

Водночас у 2020 році Україну з війною та конфліктом пов’язують менше. У 2015 році 49% респондентів асоціювали Україну з війною, натомість у 2020-му кількість таких опитуваних знизилась до 12%, що демонструє майже чотириразове зменшення показника.

Україна все більше асоціюється з іммігрантами. У 2015 році кількість подібних асоціацій була незначною. У 2020 році це третя за популярністю асоціація з Україною (її згадують 10,3% опитуваних).

Це свідчить про зростання тенденції міграції з України для пошуку кращої роботи в ЄС.

На жаль, більшість респондентів пов’язують з українською державою негативні асоціації.

Більшість із 10 найпопулярніших згадок – негативні, і цей тренд простежується у всіх країнах опитування.

Винятком можна вважати Італію, яка має більше позитивних і нейтральних згадок у першій десятці асоціацій із Україною, ніж будь-яка інша країна.

Цікавим спостереженням є те, що 23,6% респондентів не мають жодних асоціацій з Україною. Це також позитивна новина, позаяк цих опитаних можна інформувати про Україну та сприяти виникненню у них позитивних асоціацій.

Серед респондентів немає єдності щодо того, як можна допомогти Україні під час пандемії.

Загалом приблизно половина опитаних вважає, що країни мають підтримувати співпрацю на поточному рівні або інтенсифікувати її, тоді як інша половина респондентів вважає, що кооперацію слід обмежити або зосередитися на проблемах власних країн.

Російські наративи про Україну в досліджуваних державах виявилися неефективними. Лише 0,8% респондентів вважають, що українці ведуть громадянську війну, а кількість тих, хто вважає Україну екстремістською або фашистською країною, становить менше 0,2%.

Як і у 2015 році, нинішнє опитування показує, що найбільшою перешкодою для членства України в ЄС є корупція, боротьбу з якою пріоритезували 43,1% респондентів у 2020 році (37,5% – у 2015 році).

Більшість респондентів (55%) підтримують членство України в ЄС. Підтримка членства України в НАТО також значна (38%), але ця відповідь не здобула підтримки більшості.

У 2020 році кількість респондентів, які асоціюють Україну з Росією, становить 9,1%, тоді як лише п’ять років тому ця категорія була вдвічі більшою (18%).

Це свідчить про чітке відмежування України від РФ і відтак – про сприйняття української держави, яка є незалежною від Росії.

Найпопулярнішою відповіддю щодо підтримки України проти російської агресії (21,5%) є продовження санкцій ЄС щодо Росії.

Особливості країн

Усі країні мають дуже відмінні асоціації з Україною.

Так, Польща здебільшого асоціює Україну з іммігрантами (25,8%) та з бідністю (25%), і лише після цього – з війною.

Водночас у Німеччині та Франції найпопулярніші асоціації пов'язані з Росією та війною. Більшість французьких респондентів (15,5%) асоціюють Україну з Росією, з війною та конфліктами (13,1%) та зі Східною Європою (10,6%).

Топ-3 асоціації Німеччини пов’язані з Росією (війна, вторгнення до Криму та Росія), що становить майже половину респондентів (47,5%).

У випадку Німеччини та Франції популярність асоціацій із війною можна пояснити тим, що через роль Берліна та Парижа у нормандському форматі тема війни України з Росією звучить у цих країнах більше, ніж в інших.

Загалом у Франції, Німеччині та Польщі більшість асоціацій, що входять до першої десятки, є негативними.

Інша ситуація в Італії, де тема російсько-української війни майже відсутня в суспільній думці – її згадують лише 0,6% респондентів.

Італійці – серед тих, хто має найбільш позитивне ставлення до України.

Серед десятки найпопулярніших асоціацій є лише одна негативна ("іммігранти / безробіття"), тоді як решта або нейтральні, наприклад, "газ / енергетичні ресурси", "політика", або позитивні, такі як "культура / історія" або "українські друзі".

Перешкоди на шляху до ЄС

Що стоїть на перешкоді членства України до ЄС?

Викорінення корупції респонденти оцінюють як пріоритет номер один. Цю відповідь наводять в усіх досліджуваних країнах, але рівень її підтримки різний: найбільший (понад 58%) він у Німеччині, найменший (хоча і належить до пріоритетних) – в Італії (29,1%).

Показово, що у 2015 році викорінення корупції також було визначено першочерговим завданням 33% респондентів.

Другим за значенням пріоритетом є суттєве покращення економічної ситуації. Усі країни відзначають посилення економіки як другий пріоритет, за винятком Франції, де відновлення територіальної цілісності вважають важливішим.

Загалом, якщо орієнтуватись на громадську думку, територіальна цілісність не постає як перешкода для інтеграції України до ЄС або виявляється найменшою проблемою у ранжуванні з трьох варіантів, представлених в опитуванні.

Підтримка членства України в ЄС та НАТО не є лінійною в досліджуваних країнах, Більшість респондентів (55%) підтримують членство України в Євросоюзі.

Водночас підтримка НАТО сягає 38%, що означає, що ця ідея недостатньо популярна. З іншого боку, кількість тих, хто вважає, що Україна не повинна вступати до ЄС та НАТО, знаходиться на рівні 28,5%.

Поміж країн дослідження значна підтримка членства України в ЄС спостерігається у Польщі (69,5%) та Італії (61,6%).

Водночас у Німеччині (47%) та Франції (42,6%) ідея членства Україні в ЄС не здобула підтримки більшості.

Ідея членства України у НАТО не має підтримки більшості у всіх країнах дослідження.

Найбільш відкритою до членства України в НАТО є Франція (39,9%), далі йдуть Польща (33,3%) та Німеччина з Італією, які мають однакові показники підтримки цієї відповіді (31,3%).

Підтримка у боротьбі з російською агресією

У питанні підтримки України проти російської агресії більшість респондентів надають перевагу продовженню санкцій проти Росії (21,5% позначили цю відповідь як першочерговий пріоритет).

Водночас схожа кількість опитаних обирає "запропонувати Україні членство в ЄС" як першочерговий пріоритет.

Три країни вважають, що розширення санкцій проти Росії має бути першочерговим завданням: Польща (23,3%), Франція (23,4%) та Німеччина (23,4%), демонструючи майже абсолютну єдність у цьому питанні.

Єдиною країною, в якій ставленні інше, є Італія, яка обрала членство України в ЄС як першочерговий пріоритет (24,1%), і лише після цього поставила продовження санкцій.

Досить часто варіант надання фінансової підтримки Україні не має значної підтримки як перший пріоритет, проте багато хто згадував цей варіант як другий і третій пріоритет.

З іншого боку, найменш популярним варіантом серед першочергових пріоритетів виявилась відповідь "надати Україні зброю" (лише 2,6%). Аналізуючи окремі країни, можна помітити, що у Польщі прихильників озброїти Україну найбільше (5,1%), далі йдуть Франція (2,9%), Німеччина (1,4%) та Італія (0,9%).

Досить цікавий кейс Німеччини: тут варіант "не підтримувати Україну взагалі" як першочерговий пріоритет зібрав симпатії 13,1% респондентів, що більше, ніж сумарна підтримка опцій "надати фінансову підтримку" та "надати Україні зброю".

Подібна ситуація спостерігається і у Франції. В Італії та Польщі цей тренд не присутній.

Автор: Леонід Літра,

старший аналітик Центру "Нова Європа"