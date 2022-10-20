"Санду прочь!": как Россия и ее агенты влияния пытаются свергнуть прозападную власть в Молдове

Почти два года назад на выборах в Молдове победила президент Майя Санду, в прозападности которой не было никаких сомнений. Чуть больше года назад появилось новое правительство, сформированное после внеочередных парламентских выборов, после чего соседнее с нами государство официально взяло курс на Европу.

Тогда хотелось надеяться, что этот разворот окончательный – но было понимание, что в Молдове, где есть сильные пророссийские настроения и открыто действует "пятая колонна" Кремля, где все привыкли к российской армии в оккупированном Приднестровье – достичь этой цели будет непросто, а российская агентура обязательно нанесет ответный удар.

Именно это происходит в Кишиневе на протяжении последнего месяца. Центр города увидел массовые "антисандовские" митинги; палаточный городок, разбитый под парламентом и офисом президента; попытки перекрыть центральную улицу города. Не отставали и отдельные регионы, где пророссийские политические игроки также развернули свою активность.

То, что происходит сейчас в Молдове, временами напоминает Украину периода Ющенко. Даже некоторые политические технологии позаимствовали оттуда.

А еще схожесть в том, что Майе Санду – как и Ющенко в свое время – не хватает практических достижений. Жизнь не меняется к лучшему, как надеялись люди, которые за нее голосовали. А то, что для этого есть объективные причины – многих избирателей не волнует.

Так устоит ли Майя Санду перед не очень-то прикрытыми попытками России расшатать Молдову? Об этом смотрите в видеодискуссии редакторов ЕвроПравды.

А для тех, кто предпочитает чтение, предлагаем подробную текстовую статью о том, что происходит у соседей.

Демократия с произволом

Когда президент Молдовы Майя Санду только начала работу на этом посту, многие ожидали увидеть в ее лице неконфликтного, покладистого и даже слабого лидера.

И не только потому, что Молдова – государство очень традиционное и даже патриархальное.

Главным основанием для этого был стиль Санду, которая даже во время предвыборной кампании избегала жестких конфликтных заявлений, искала консенсус, убеждала, примиряла. Это очень контрастировало на фоне ее политических оппонентов (пророссийских социалистов, а тем более политика-скандалиста Ренато Усатого), привыкших к агрессивной политике.

Возможно, эта мягкость вместе с ее стремлением избегать конфликтов стала одним из тех качеств, которые позволили Санду победить на выборах, а затем провести в парламент свою партию, сформировавшую там монобольшинство. Молдова была измучена постоянными конфликтами политиков, годами "доивших" государство и мобилизовавших свой электорат за счет раскалывания общества – поэтому многие поверили, что Майя Санду сможет всех объединить.

Впрочем, эта миссия была невозможной.

Когда в государстве есть открыто пророссийские силы, подрывающие движение в ЕС – национальный консенсус не мог сложиться.

А Санду оказалась президентом "со стержнем", с мягкой улыбкой и без громких заявлений давящим врагов.

В начале президентства Санду власть Молдовы не раз отходила от стандартов демократии (один из примеров – сомнительная отставка неподконтрольного генпрокурора), но тогда все закрывали глаза на нарушения, считая, что лидер Молдовы получила картбланш на перемены.

Но на днях Молдова снова стала свидетелем того, как прозападный Кишинев при необходимости может отбросить в сторону демократические правила.

Последний месяц вдоль центральной улицы города, бульвара Штефана чел Маре, "жил" палаточный городок. Оппозиционная партия "Шор" установила несколько десятков маленьких палаток напротив зданий парламента и, как говорят в Молдове, "президентуры" – то есть офиса Санду.

Эта партия и этот протест заслуживают отдельного внимания, как и то, что у молдавских властей не было никаких сомнений, что этот митинг – заказной, проплаченный. Однако никакой уровень уверенности не должен отменять демократические принципы, такие как свобода собраний.

Это в теории.

А на практике после четырехнедельного ожидания Майя Санду заявила на пресс-конференции, что пора положить конец "протестам, организованным ворами", и призвала усилить полномочия полиции для разгона демонстраций. Комиссия по чрезвычайным ситуациям быстро удовлетворила просьбу президента и приняла довольно жесткие правила с ограничением на блокирование улиц.

Поэтому в воскресенье, когда митингующие с плакатами "Jos Maia Sandu!" (Долой Майю Санду!) снова заблокировали бульвар Штефана и автоматически нарушили новые правила – в дело сразу вмешалась полиция, которая разогнала митинг, отобрала все палатки, на 178 митингующих составила протоколы о правонарушении и оцепила площадку перед парламентом, чтобы митингующие не собрались там во второй раз.

Был ли этот разгон антидемократическим? Безусловно!

Еще до этих событий молдавские правозащитники предупреждали, что власть встала на опасный путь, потому что новые "правила" для митингов противоречат европейским стандартам. После разгона правозащитники снова выступили с протестом, возмутился также омбудсмен, оппозиция заявила, что направляет жалобы в Страсбург и в западные посольства.

Однако с тех пор ни один из западных партнеров ни словом не упрекнул Кишинев. У такой избирательности есть основания: все иностранные миссии хорошо понимали, что антисандовские митинги на самом деле были гибридным оружием Кремля, который научился вести гибридную войну, злоупотребляя демократическими правилами.

Букет кремлевских "пятых колонн"

Выше уже говорилось о том, что протесты в центре Кишинева организовала партия "Шор". Это – уникальное явление, точного аналога которому в Украине нет.

Илан Шор – 35-летний политик-популист с очень ярким российским шлейфом, который, впрочем, больше всего славы приобрел как "вор миллиарда". Речь идет о событиях 2014 года, когда из банковской системы Молдовы в результате скоординированных действий вывели примерно миллиард евро (невероятная сумма для Молдовы, более 10% ВВП!). При этом электронные данные о транзакциях исчезли с серверов, а грузовик, перевозивший бумажную документацию – сгорел.

Независимые расследования свидетельствуют о том, что за этим преступлением стоят Илан Шор как организатор и Влад Плахотнюк (самый влиятельный олигарх Молдовы и глава одной из партий власти тех времен) как политическая крыша этой сделки. Несмотря на попытку уничтожить документы, доказательства их вины сохранились. Есть даже приговор суда первой инстанции, вынесенный еще в 2017 году, о том, что организатором кражи является Илан Шор. Но власти разрешили Шору уехать из страны уже после приговора и затянули рассмотрение апелляции.

А сам Шор, который поселился в Израиле, создал в Молдове карманную партию и дважды избрался в парламент Молдовы, не возвращаясь в страну (молдавское законодательство это позволяет). Он общается с избирателями исключительно через видеообращения, но это не мешает его партии "Шор" быть одним из электоральных лидеров в Молдове!

Рецепт успеха партии "Шор" прост: она просто покупает голоса. Главной составляющей ее "политической деятельности" стала раздача "продуктовых наборов" и продажа продуктов своим избирателям по сниженной цене и обещания того, что в случае избрания Илана Шора президентом или премьером все будет еще дешевле, потому что он деньги найдет.

Избиратели "Шор", не стесняясь, говорят на диктофон: "Да, мы знаем, что он украл, но ведь он делится..."

И вот эта партия стала организатором протеста с требованием об отставке Санду и ее правительства!

Среди лозунгов протеста были вполне "бытовые", понятные и близкие многим молдаванам, не интересующимся политикой: остановить рост цен, удешевить газ, повысить доходы.

Впрочем, даже короткого визита корреспондентов ЕвроПравды в палаточный городок с красивым названием "Город перемен" было достаточно, чтобы с уверенностью говорить: этот протест был неискренним и проплаченным. Впечатление от активистов, которые свистели и выкрикивали "Жос Мая Санду", снимая себя на телефон для видеоотчета – гармонично дополнило то, как в один момент – когда время оплаченной "работы" закончилось – они прекратили митинговать, попрятали телефоны и остались на месте.

Известны даже расценки за эту работу. Журналисты авторитетного издания Ziarul de Gardă записались в митингующие и сделали репортаж о расценках на "майданарбайтеров".

Но это всё детали. Гораздо важнее другое.

Несмотря на то, что на митинге в Кишиневе не звучало ни одного пророссийского лозунга, у этого протеста – российские корни и, скорее всего, российское финансирование. Просто в Москве уже поняли свою токсичность и дозрели до того, чтобы не выпячивать "русский мир" в своих зарубежных проектах.

А странная партия "Шор" стала главным партнером Кремля в Молдове для таких действий.

То, что у Илана Шора есть связи с Россией и российскими спецслужбами, давно не секрет. Он еще в 2014 году участвовал в так называемом "ландромате" – проекте по отмыванию грязных российских денег через молдавские банки.

Другой интересный штрих: его жена, российская певица Жасмин, которая в марте сбежала из РФ за границу, впоследствии вернулась и теперь открыто поддерживает российскую войну и пишет посты об украинских "нацистах". Более того, российская пропаганда системно пиарит Шора, а Маргарита Симоньян называет его "пророссийским молдавским политиком".

Но дело в том, что ниша "друзей Кремля" была занята и до того. На роль проводника интересов РФ много лет подряд претендовала Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Ее лидер, экс-президент Игорь Додон сейчас находится под следствием и под домашним арестом, но партия жива, у нее есть своя электоральная база и вторая по величине фракция в парламенте. Социалисты не скрывают своей пророссийской и антизападной направленности (достаточно вспомнить заявления Додона о российском Крыме).

А вот российского финансирования и статуса "любимого агента" в Молдове они уже не имеют. Самый яркий показатель: по данным независимых молдавских СМИ, социалисты были вынуждены продать структурам Шора свои телеканалы "Прайм" и "Акцент ТВ".

Но вернемся к тому, как российская "пятая колонна" действует в Молдове.

"Друзья Кремля" между собой совсем не дружат, потому что они конкурируют за российское финансирование. Поэтому митинги, активности и идеи у них отдельные (социалисты так и не присоединились к митингу Шора), но каждая из партий пытается показать Кремлю свою важность и преданность. Так, недавно лидеры соцпартии поехали в Москву, где позировали на фоне флага "ЛНР".

Едва ли не единственное, что их объединяет – это вектор их усилий. Обе партии пытаются расшатать стабильность и, в идеале, свергнуть действующее правительство и президента, создав недоверие к Санду и ее команде.

Просто Шор делает это на улице, а ПСРМ – в парламенте.

А есть еще и другие игроки. Например, Россия неприкрыто ведет политическую игру в Гагаузии – национальной автономии на юге страны, политически оторванной от Кишинева.

В начале октября там даже планировали провести "съезд депутатов всех уровней", которые должны были бы, по данным источников "Европейской правды", объявить о том, что Гагаузия отныне не будет выполнять часть решений Кишинева (!!!). У тех, кто давно следит за украинской политикой и помнит выборы 2004 года, где противостояли Ющенко и Янукович, должна всплыть четкая аналогия: тогда в Северодонецке состоялось сепаратистское пророссийское собрание с точно таким названием и точно таким же финальным решением.

Впрочем, в Гагаузии этот сценарий удалось остановить. Говорят, что гагаузских политиков привел в чувство спикер турецкого парламента (гагаузы – тюркская нация), который приехал к ним и объяснил без камер, какими могут быть последствия.

"Идеальный шторм" против Майи Санду

Надо признать, что команда Санду порой противодействует российским атакам очень технологично. Так произошло в истории с карикатурным митингом Шора: власть не стала "сметать" его сразу, а дождалась, чтобы все желающие там побывали и убедились, что это неискренний протест, и к тому же максимально распространили информацию о том, что Шор платит деньги за участие в таких демонстрациях. Об этом при каждом удобном случае говорят и чиновники, и депутаты, и сама Санду, которая раньше не слишком часто проводила события для прессы, но за последние недели собирает пресс-конференции одну за другой...

Несложно догадаться, что после такой массированной "рекламной кампании" Шору будет непросто собрать любой митинг иначе как за деньги – люди не пойдут туда бесплатно, потому что будут уверены, что другим участникам заплатили.

Однако это не означает, что действующей власти Молдовы ничто не угрожает.

На самом деле у Санду серьезные проблемы.

Действующий президент остается лидером поддержки, но ее рейтинг уже долгое время падает, и нынешний уровень, чуть выше 20% – это очень мало по сравнению с той бешеной поддержкой, которую Санду получила на прошлых выборах. Причем у дискредитированного и отрезанного от медиа Додона рейтинг лишь на несколько процентов меньше.

А с парламентскими рейтингами ситуация вообще катастрофическая.

Месяц назад опрос iData показал, что партия Санду PAS упала на второе место по популярности: за нее готовы проголосовать 19,4% жителей Молдовы. Лидер опроса – партия социалистов с 20,8%, на третьем месте – тот же Шор с 16,7%.

Дело в том, что почти за два года после избрания на должность Санду не смогла убедить рядового избирателя в том, что тот в свое время поступил правильно, отдав голос за нее как за надежду молдавской демократии. Потому что этот рядовой житель Молдовы не почувствовал положительных для себя изменений за время ее президентства.

Ирония судьбы: на самом деле вины Санду в этом нет. Нет каких-либо вопросов, в которых президент и ее команда промахнулись настолько, чтобы потерять поддержку людей. Но обстоятельства сложились так, что она попала в "идеальный шторм".

Санду выиграла выборы в первый год пандемии, когда ее влияние только начало ощущаться. Ковид стал серьезным испытанием для всех европейских правительств, и Молдова не была исключением.

При этом реальную власть (то есть свое правительство и парламентское большинство) она получила лишь через девять месяцев после избрания, а до этого реальная власть в государстве оставалась у предшественников – но кто же это докажет избирателю, который хочет перемен уже сегодня?

Кроме того, последние годы по Молдове ударила непогода – снегопады, ломавшие фруктовые деревья; засуха, уничтожавшая урожай... Для аграрной страны это стало серьезным шоком. Еще один шок – энергетический. На период президентства Санду пришлось рекордное подорожание энергоносителей в мире, инспирированное Россией; к тому же в прошлом году истекло действие контракта между "Газпромом" и "Молдовагазом".

И, наконец, война в Украине, вроде бы и не затронувшая Молдову, больно ударила по молдавским экспортерам, потерявшим российский и белорусский рынки.

В таких условиях "идеального шторма" падение популярности молдавской власти было неизбежным.

Главный вопрос: удержится ли Санду?

Ответа на него нет ни у кого. Очень многое зависит прежде всего от того, как пройдет зима-2023. Но, как ни странно, именно эта зависимость дает прозападной власти Молдовы шансы не только пережить отопительный сезон, но и, возможно, снова победить на следующих выборах.

Дело в том, что молдавское общество входит в зиму с очень низкими ожиданиями.

Молдаване, которые помнят тотальное отключение газа и коммунальную катастрофу в 1990-х, сейчас ждут чего-то подобного. Как минимум, того, что газ точно исчезнет, а с ним и электричество, 100% которого сейчас поставляет расположенная в Приднестровье тепловая электростанция, работающая на газу.

Однако эти апокалиптические прогнозы, скорее всего, не сбудутся. Дело в том, что падение власти Санду не нужно никому (кроме, конечно же, России). И прежде всего оно не нужно Западу.

Румыния, наконец получившая дружественную власть в Кишиневе, тем более в этом не заинтересована. ЕС готов тянуть по европейскому пути маленькую Молдову, которая наконец начала реформироваться. США точно не будут в восторге от еще одного пророссийского анклава в Европе...

А значит, есть все шансы, что Европа, Штаты, а с ними и Украина "вытянут" Молдову этой зимой. Потому что нашему государству тоже невыгодно, чтобы вместо проевропейского лидера к власти в Кишиневе пришла партия Додона, которого в Киеве считают нерукоподаваемым, а российские войска, расположенные в изолированном Приднестровье на нашей юго-западной границе, получили политическую "крышу" в Кишиневе, которую предоставит им, в случае прихода к власти, коалиция двух пророссийских партий, что сейчас наперегонки пытаются признаться в "любви" к Кремлю.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды",

Кишинев – Киев