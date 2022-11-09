Уменьшат ли США поддержку Украины после выборов? Объяснение из Вашингтона

За кілька тижнів до проміжних виборів республіканці та демократи зробили низку заяв, які посіяли сумніви щодо подальшої підтримки пакетів допомоги для України.

Зокрема, лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті заявив, що Україна більше не буде отримувати "безлімітні чеки" без позначення суми допомоги. А група демократичних законодавців склала лист до президента Джо Байдена, в якому вони закликали до переговорів із Путіним; пізніше вони назвали цей лист "помилковим".

Яким буде майбутнє двопартійної підтримки України в новому Конгресі, прокоментували американські політики та експерти.

Незалежно від перестановок у Конгресі підтримка України залишиться незмінною, кажуть деякі оглядачі.

"Більшість людей, які будуть обрані, республіканці чи демократи, підтримуватимуть політику адміністрації Байдена щодо України. І я думаю, що ми маємо подякувати за це Владіміру Путіну. Через ядерні загрози та жахливість його дій", – заявив у коментарі для "Голосу Америки" Стівен Бланк, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики.

За словами Джона Гербста, колишнього посла США в Україні, а нині директора Євразійського центру Атлантичної ради США,

американська підтримка України залишатиметься сильною протягом наступних кількох років".

"У новому Конгресі буде більше республіканців, які скептично ставляться до допомоги Україні, але я не думаю, що їхня кількість перевищить 30% республіканського крила. Тому вони залишаються меншістю серед республіканців і дуже незначною меншістю загалом у Конгресі", – переконаний Гербст.

Критичні заяви по Україні – це переважно голоси радикальних таборів або вмотивованих пошуками політичних рейтингів. Вони не відображають загальну позицію партій, вважають експерти та деякі законодавці.

"У часи економічної рецесії у Сполучених Штатах, у часи зростання цін на газ і так далі політики грають у політику. Вони хочуть запевнити, що захищають своїх виборців якнайкраще", – розповідає "Голосу Америки" Вільям Померанц, директор інституту Кеннана при міжнародному науковому центрі Вудро Вільсона.

"Я хочу сказати українцям і, чесно кажучи, світові, і особливо навіть росіянам, які можуть нас дивитися. Голоси, які ви зараз чуєте – це ті, хто говорить екстремальні речі. Тому що це те, що робить рейтинги. Як би божевільно це не звучало.

Але переважна більшість республіканців і демократів підтримують вас. Переважна більшість американців підтримують Україну. Я не бачу серйозних змін після цих виборів. Я думаю, що буде дуже важко виступати проти України, коли щодня ми отримуємо нові картини жахів, які чинять росіяни", – сказав Адам Кінзінгер, конгресмен-республіканець від 16-го виборчого округу штату Іллінойс.

З іншого боку, Україна не є пріоритетом для американських виборців. За соцопитуваннями ABC Post polls, 80% громадян вважають інфляцію та економіку головними питаннями.

Тож якщо республіканці отримають більшість в одній із палат, то вони можуть переглянути політику допомоги Україні. За словами експертів, головне питання – на чому сконцентруються законодавці у новому Конгресі: на економічній, гуманітарній чи військовій підтримці Києва?

"Ми чуємо сигнали на високому рівні, які підтримують продовження військової допомоги. Такі заяви лунають як від республіканців, так і від демократів. Але ми також чуємо і занепокоєння щодо макроекономічної допомоги. Дехто каже, що коштів забагато, інші дорікають, що немає прозорості та підзвітності, щоб гарантувати, що гроші йдуть туди, куди треба", – пояснює старший науковий співробітник Німецького фонду Маршалла Джонатан Кац.

На воєнній допомозі наголошує і Вікторія Спартц, конгресвумен-республіканка від 5-го округу штату Індіана.

"Я вважаю, що співвідношення безпекової допомоги має бути набагато вищим у порівнянні з будь-якою іншою допомогою. Ми маємо переконатися, що ми підтримуємо українських військових, українську армію", – заявила Спартц.

Будь-яку допомогу Україні потрібно розглядати, як безпекову інвестицію у власну державу,

переконують аналітики.

"Фінансування для України займає дуже малий відсоток від загального бюджету США. Глобальні економічні наслідки того, що зробив і робить Путін, використовуючи енергетику та продовольство як зброю, створюючи продовольчу кризу в усьому світі, мають набагато більший вплив на економіку США, ніж надання військової та економічної допомоги Україні", – каже Джонатан Кац.

"Головна помилка адміністрації Байдена полягає в тому, що ніхто не береться серйозно пояснити країні, що поставлено на карту. Йде третя світова війна, і Україна воює під гаслом польського руху "Солідарність" – "за нашу і вашу свободу". Кожен долар, який йде в Україну, – це інвестиція в мир", – переконаний Стівен Бланк.

На відносно невеликих обсягах фінансової допомоги для України у порівнянні із загальними витратами США на оборонний бюджет щороку наголошує і сенатор-демократ від штату Вірджинія Марк Ворнер.

"Зараз допомога Україні становить $66 мільярдів. Це великі гроші, половина з них військова допомога, половина – цивільна. Але якщо зауважити, що США витрачають від $800 до 900 мільярдів на рік на власний оборонний бюджет, то за цю відносно невелику суму грошей, у порівнянні, українці змогли не лише відтиснути, але й продовжують перемагати російську армію, скорочувати російський воєнний потенціал. Це хороша новина не лише для українців, але й для наших союзників по НАТО у всій Європі", – розповідає він.

Нині законодавці обговорюють додатковий пакет допомоги для України. Його мають проголосувати до січня наступного року, перед тим як почне роботу новий Конгрес.

За словами американських політиків, це гарантуватиме допомогу Україні незалежно від результатів виборів.

"Голосування за цей пакет має відбутися до січня. Я припускаю, що або на початку, або в середині грудня. Усе залежить від того, як швидко ми закриємо інші питання. Я чув цифру близько $60 мільярдів на допомогу Україні", – каже Адам Кінзінгер.

"Досить високі шанси, що адміністрація попросить виділити додаткову допомогу і ми вистигнемо проголосувати за неї. Я, звісно, підтримав би таке доповнення до загального законопроєкту про асигнування, який ми сподіваємося прийняти в грудні, щоб вберегти наш уряд від призупинення роботи і забезпечити роботу певних відділів. Я вважаю, що до цього питання можна долучити запит про додаткову допомогу Україні", – розповідає конгресмен-демократ Девід Прайс.

За американською політичною традицією, завершення проміжних виборів до Конгресу означає старт президентських перегонів, які відбудуться у 2024 році.

Чинний президент-демократ Джо Байден нещодавно заявив, що має плани брати участь у виборах, пише CNN. Кандидата від республіканців ще не визначено.

Від того, хто очолить Білий дім, політика щодо України залежатиме набагато більше, вважають оглядачі.

"Я думаю, більше занепокоєння має викликати не зміна позицій представників Конгресу щодо фінансування України, а те, яку позицію щодо України займатимуть кандидати у президенти від республіканців", – пояснює Джонатан Кац.

Врешті-решт, експерти та законодавці погоджуються, що кінцева політика як Білого дому, так і Конгресу залежить від позиції звичайних американців.

Автор: Катерина Лісунова, Голос Америки

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