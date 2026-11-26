Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер объявил о крупнейшем с начала полномасштабной войны обмене пленными между Россией и Украиной.

Об этом он заявил в интервью генеральному директору медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру в подкасте MD Meets, сообщает "Европейская правда".

По словам Кушнера, осуществление крупного гуманитарного обмена пленными было главной задачей трехсторонней встречи в Абу-Даби.

"Целью трехсторонней встречи было, прежде всего, выяснить, сможем ли мы осуществить крупный гуманитарный обмен пленными, который состоится очень скоро, перед праздниками, и станет крупнейшим обменом за всю войну", – сказал американский спецпредставитель.

Он добавил, что в ходе этого обмена "тысячи людей смогут вернуться домой к своим семьям".

Ранее СМИ писали, что администрация Трампа сообщила европейским и украинским чиновникам, что хочет, чтобы Украина и Россия заключили мирное соглашение до начала января 2027 года. Сам Трамп посмеялся над этими словами.

23 ноября Кушнер заявил, что в ближайшие недели американские переговорщики будут работать с Украиной, представителями Европейского Союза и Россией для достижения общего соглашения по архитектуре безопасности.