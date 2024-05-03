Молодая Грузия против старой власти. Что происходит на протестах в Тбилиси

Протесты в Тбилиси против планов правящей партии "Грузинская мечта" принять откровенно скопированный с российского законодательства законопроект "О прозрачности иностранного влияния" длятся уже более двух недель. И с самого начала они были многотысячными.

Однако в последние дни эти протесты вышли на совершенно другой уровень.

Все началось с того, что 29 апреля власти Грузии решили в очередной раз организовать масштабный митинг в свою поддержку. Накануне на оппозиционный митинг пришло более 100 тысяч человек – и властям было очень важно отрапортовать, что на их митинг пришло вдвое больше.

А кроме того, правящая партия "Грузинская мечта" стремилась убедить себя, что их электорат по-прежнему поддерживает их и поддерживает их законопроект (даже несмотря на то, что курс на членство в ЕС поддерживает около 90% граждан Грузии, то есть – большинство электората и правящей партии в том числе).

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К таким митингам грузинская власть прибегает всякий раз, когда для них наступает критическая ситуация.

А в этот раз ситуация для власти выглядит действительно критической.

И поэтому для привлечения людей им пришлось использовать все методы и рычаги воздействия. Используя весь административный ресурс, они по всей стране (где главное слово обычно отдавалось правоохранителям) собрали госслужащих разных рангов, сотрудников госкомпаний, учителей и тысяч других людей, чьи доходы связаны с бюджетными выплатами.

Необходимость показать народную поддержку приобрела стратегическое значение, поскольку на митинге от власти было запланировано выступление почетного главы партии власти и фактического правителя страны Бидзины Иванишвили.

А текст, зачитанный Иванишвили на этом митинге, оказался полнейшим шоком – как для международного сообщества, так и для населения Грузии.

Его речь целиком была построена на тезисах про демонизацию Запада и отбеливание действий России. Такие аргументы, учитывая сложные отношения Тбилиси с Западом, особенно в последние годы, не должны были бы быть сенсацией, но услышать это непосредственно от Иванишвили было настоящей неожиданностью.

Как правило, у Иванишвили всегда был персональный штаб для озвучивания антизападных фраз. Более того, он даже выделил группу из парламентского большинства и создал для этой цели фракцию.

По мнению экспертов, этим текстом он фактически перешел все красные линии, начиная от нарушения конституции, и заканчивая очернением стратегических партнеров. И это может быть признаком того, что на этот раз он решил пойти в ва-банк. И что никакого компромисса с правящей партией, как это было раньше, уже не будет.

И что выбор теперь очень простой – или новая революция, или отказ от европейского курса и жизнь под протекторатом "старшего брата". Однако пока все избегают произносить слово "революция", но ясно, куда движутся процессы, особенно когда признаков компромисса еще нет.

Именно это понимание и мобилизовало тех, кто до последнего старался оставаться дома и не принимать участия в митингах.

Наверное, многие зададутся вопросом:

чем нынешний протест стал таким особенным для Тбилиси – города, в котором большая часть периода независимости прошла в митингах?

Только массовостью? Или разница в чем то другом?

Для меня как рядового участника этих событий нынешние события стали открытием.

На нынешних демонстрациях я впервые в жизни увидел в качестве лидирующей силы совершенно новую, разнообразную, мотивированную, творческую и смелую группу молодых людей, которая оттеснила существующий политический класс. И, вооружившись народной легитимностью, начала операцию по освобождению захваченной страны.

Фото: AFP/East News

Поверьте, этот протест не имеет аналогов ни в Грузии, ни в соседних странах. Прежде всего потому, что средний возраст основного ядра протестующих составляет 16-20 лет, они отвергли старые, проверенные методы борьбы и ввели совершенно новую тактику.

В частности:

а) они создали социальные аккаунты и вели эффективную, целенаправленную информационную войну против режима;

б) в рамках информационной войны они привлекли десятки тысяч сторонников и завоевали их искреннюю любовь;

в) децентрализация протестов и пикетирование важнейших транспортных узлов и государственных объектов;

г) действия согласно локальным мини-планам и быстрое перемещение с локации на локацию;

д) отсутствие яркого лидера, что ломает все планы власти;

е) и самое главное, им удалось реализовать эту поддержку на практике и разбудить массы, годами погребённые в глубоком нигилизме усилиями режима.

Своей тактической стратегией они практически нейтрализовали режим, имевший большой опыт подавления протестов. События двух предыдущих ночей показали нам, что у власти нет ресурсов для силовой нейтрализации протестной волны.

Спецназ эффективен против демонстрантов, если их численность в несколько раз превышает число граждан, а в данном случае все наоборот.

Они оказывают постоянное давление на силовые структуры и сосредотачиваются на их истощении и вводе в режим стратегической усталости. И это уже дает свои результаты. Например, в ночь на 2 мая силовики, уставшие от событий предыдущего дня, не решились вновь противостоять протестующим и заперлись в парламенте.

Некоторые оценили этот шаг как тактическое отступление, однако именно смелость грузинской молодежи заставила их пойти на такой неблагоприятный для себя шаг.

А буквально вчера, когда демонстранты заблокировали один из главных транспортных узлов столицы, что практически парализовало весь город, произошло нечто такое, что повергло власть в полную истерию:

водители выходили из машин и аплодировали протестующим.

Увидев такую картину, полицейские просто покинули территорию. Это означает, что демонстранты голыми руками заставляют власть принять их повестку дня.

Правительство, обезумевшее от этого события, прибегло к методу Януковича, внедряя "титушек" в протестную среду. Но и это не принесло желаемого результата – провокаторы были вычислены и изгнаны.

Еще одна головная боль правительства заключается в том, что у этого протеста нет ярких лидеров. Если раньше им всегда удавалось демонизировать лидеров и тем самым тормозить протест, то сейчас их просто не существует.

Невозможно не впечатляться организованной системой самообороны протестующих. Они мобилизовали все средства (маски, каски, медикаменты), необходимые для самообороны во время рейдов от силовиков.

Более того, в нужный момент они даже переходят в организованное наступление (повторяю, голыми руками) и вынуждают силовиков покинуть территорию.

Глядя на неэффективные действия правительства, их сторонники и особенно пропагандисты впадают в полную истерию и требуют от него решительных шагов, которые правительство не в силе выполнять. Это развеивает миф об их непобедимости, на котором они твёрдо держались на протяжении стольких лет.

Конечно, всех интересует, кто финансирует все эти процессы. Эта тема уже стала объектом многочисленных спекуляций.

Однако на самом деле эту проблему протестующие решили легко и эффективно: бизнесмены и простые граждане по всей стране вносят на их специальный счет деньги, эквивалентные сотням тысяч долларов.

А одновременно поддержку протестующим оказывают все, кто только может. Кто-то принимает приехавших из других городов к себе домой на постой.

Строительный супермаркет объявил сезон скидок на респираторы – это очень важно в контексте использования полицией слезоточивого газа. Сеть аптек предлагает бесплатно медицинские маски – по одной в руки – по той же причине.

Даже сеть ветеринарных клиник публикует подробные инструкции, как действовать в случае отравления этим газом. Для отвода глаз уточняется, что эти советы нужны для домашних животных, которые также могут пострадать от действий силовиков.

Фото: AFP/East News

Но больше всего меня потрясла вежливость и аккуратность протестующих. Каждое утро эти бессонные и измученные дети начинают убирать улицы. Смотреть на все это без эмоций и слез невозможно.

Грузинская власть совершила большую ошибку, когда после удачного присвоения государственных институтов решила присвоить и страну также. Теперь очевидно, что гордый грузинский народ никогда не откажется от своей свободы и никому не отдаст свою страну.

Конечно, у "Грузинской мечты" еще остается надежда сломить этот протест силой.

И в этом они могут рассчитывать на помощь их друзей из Москвы (где явно не откажут в такой просьбе о помощи).

Однако тут есть один нюанс: похоже, что теперь каждый ход властей будет вызывать еще больший ответ грузинского общества. Общества, которое не будет терпеть власть, сидящую на штыках.

Особенно если эти штыки будут российскими.

Автор: Амиран Хевцуриани,

профессор Грузинского технического университета, основатель Грузинско-Украинского центра,

для "Европейской правды", из Тбилиси