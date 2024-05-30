Удары по РФ американским оружием: как Конгресс меняет мнение о запрете для Украины

"Я вважаю, що це смішно – дозволяти ворогові запускати ракети та бомби просто через кордон, не маючи можливості захистити себе. Так, це має змінитися"

Дедалі більше законодавців Конгресу США закликають адміністрацію Байдена зняти заборону для України застосовувати американське озброєння проти військових цілей на території РФ.

Серед цих голосів зростає кількість демократів.

Загалом відповідні заклики почалися після п'ятиденного візиту делегації українських нардепів до Вашингтона.

Ключовою метою візиту було заручитися допомогою конгресменів та сенаторів у кількох питаннях: дозвіл на використання зброї США по території РФ та збільшення кількості українських авіаторів, які проходять навчання на винищувачах F-16 на американських авіабазах.

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Вже наступного тижня після візиту української делегації комітет із розвідки Палати представників, з яким народні депутати мали окрему зустріч, оприлюднив звернення законодавців від обох партій до міністра оборони Ллойда Остіна із закликами виконати вищезгадані вимоги, а також пришвидшити постачання зброї.

Підтримав зняття обмежень для ЗСУ і спікер Палати представників, конгресмен-республіканець Майк Джонсон.

"Ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне. Вони повинні мати змогу дати відсіч. І я вважаю, що намагання контролювати зусилля на мікрорівні – це не дуже хороша політика для нас", – зазначив він в ексклюзивному коментарі для "Голосу Америки".

Його однопартієць та голова комітету з міжнародних відносин Палати представників Майкл Маккол сказав "Голосу Америки", що ці обмеження суперечать намірам Конгресу, який виділив кошти на перемогу України.

Він також розкритикував заяву радника президента з нацбезпеки Джейка Саллівана, за "половинчастий підхід" та надмірну обережність:

"Ми виділили ці гроші з метою озброїти Україну, щоб вони виграли цю війну. І щоразу, коли ми обмежуємо чи стримуємо їх – це суперечить намірами Конгресу… Салліван використовує цей половинчастий підхід протягом останніх двох років. Він каже, що все занадто провокативне, від "стінгерів" до "джавелінів" та "хаймарсів", а також "атакамсів", які я особисто вписав у пакет допомоги".

Як змінюється позиція демократів

Лідери Демократичної партії у Конгресі не відмовляються від необхідності зняти заборону, але більш стримані у коментарях.

Адже вони так чи інакше традиційно підтримують політику Білого дому з президентом-демократом.

Так, під час візиту української делегації до Конгресу лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс не дав чіткої відповіді щодо зняття обмежень, але зауважив, що підтримує подальші перемовини.

"У мене не було можливості зустрітися з делегацією (українських депутатів. – Ред.), але я з нетерпінням чекаю цієї дискусії. Я дійсно думаю, що ми маємо продовжувати оцінювати, як ми можемо найкращим чином гарантувати, щоб український народ, який діяв з такою хоробрістю та відвагою протягом останніх двох з гаком років, міг рішуче перемогти російську агресію", – заявив він "Голосу Америки" у коментарі 16 травня.

Схожу відповідь дав і голова фракції демократів у Палаті представників Піт Агілар під час пресконференції 22 травня.

За словами Агілара, Україна отримала додаткове фінансування для боротьби за свою свободу, але обговорення деталей застосування військової допомоги США тривають. "Ми очікуємо, що це продовжуватиметься на додаток до ресурсів, які їм надаються", – уточнив він.

Якщо лідери Демократичної партії у Конгресі залишаються стриманими у заявах, то інші законодавці від цієї партії поступово змінюють риторику.

Так конгресмен Адам Сміт сказав "Голосу Америки", що підтримує скасування обмежень на кордоні РФ із Харківщиною.

"Я підтримую зняття заборони конкретно на Харківському напрямку. Росіяни атакують просто з того боку кордону. І так, я вважаю, що всю зброю, яка є в розпорядженні українців, слід використати, щоб зупинити ці сили вторгнення через кордон. Я не думаю, що ми повинні проводити цю штучну межу. Я не думаю, що це має сенс у нинішніх умовах", – переконаний він.

Інший демократ, конгресмен Дін Філіпс вважає, що адміністрація має взагалі зняти заборону, тому що це ускладнює шлях України до перемоги: "Ця заборона ускладнює досягнення нашої спільної мети, яка полягає в тому, щоб перемогти Путіна та продемонструвати наші принципи. Моя відповідь – так. Я вважаю, що це смішно – дозволяти ворогові запускати ракети та бомби просто через кордон, не маючи можливості захистити себе. Так, це має змінитися".

Тим часом демократ Грегорі Мікс вважає, що про дозвіл на удари по РФ не треба оголошувати публічно, щоб не попереджати супротивника.

"Я думаю, що настав час надати їм ATACMS. Вони повинні мати змогу завдавати ударів. Зокрема, по таких територіях, як Кримський міст, що з’єднує Росію з півостровом. А також по районах у Криму, де росіяни зберігають зброю. А от щодо інших територій, то про них зараз не потрібно говорити. Бо нам не потрібно, щоб росіяни знали, що українці будуть чи не будуть робити", – пояснює свою логіку Мікс.

Чому серед демократів немає єдності

Позиція демократів у питанні, чи дозволити Україні завдавати ударів американським озброєнням по цілях в Росії, розходиться не лише серед законодавців Конгресу, але й серед представників Білого дому.

Саме розбіжностями позицій в адміністрації можна пояснити різні заяви від конгресменів-демократів.

Так, за інформацією видання The New York Times, держсекретар США Ентоні Блінкен підтримує зняття заборони.

Відповідні настрої можна почути і в публічних заявах посадовця. Під час візиту до Києва Блінкен сказав, що США "не заохочували і не уможливлювали удари за межами України", але "Україна має сама ухвалювати рішення щодо того, як вести цю війну".

Більш категоричні у своїх заявах представники Пентагону.

Зокрема, 20 травня міністр оборони США Ллойд Остін повторив позицію Білого дому щодо невикористання американської зброї по території Росії, але зазначив, що "динаміка в повітрі трохи інша".

Відповідаючи на уточнювальне запитання "Голосу Америки", речник Міноборони США Пет Райдер сказав, що наразі ведуться дискусії з партнерами.

"Ми будемо продовжувати розмови з нашими українськими партнерами, а також з нашими міжнародними союзниками", – заявив він кореспонденту "Голосу Америки" 21 травня.

Чому республіканські лідери – за зняття заборони

Позицію республіканців у цьому питанні можна назвати більш цілісною.

Звичайно, якщо не враховувати представників крайньоправого крила партії, які не давали публічних заяв "за" чи "проти" ударів по РФ американським озброєнням. Останні, як відомо, послідовно та категорично виступають проти будь-якої допомоги Україні та є опозицією багатьом ініціативам власної ж партії.

Попри це, серед республіканської більшості, включно з лідерами партії, все гучніше лунають заяви, як пишуть оглядачі, консервативного, "яструбиного" характеру часів Рональда Рейгана.

Таку тенденцію можна пояснити ситуацією, яка склалася внаслідок передвиборчих перегонів, які нині тривають у США.

Окремі незалежні кандидати, які також оголосили своє бажання балотуватися на пост президента, претендують на голоси крайньоправого крила виборців, яке стабільно підтримує Дональда Трампа.

Один з них – Роберт Кеннеді-молодший, племінник убитого 60 років тому президента США Джона Кеннеді та син сенатора Роберта Кеннеді, якого вбили у 1968 році.

Кеннеді-молодший є юристом, захисником довкілля і відомим прихильником конспірологічних теорій, зокрема про шкоду вакцинації. Він спочатку намагався стати кандидатом від демократів, але зрештою оголосив, що балотуватиметься незалежно.

Відповідно до нещодавніх опитувань NBC News, саме Кеннеді-молодший найбільше впливає на підтримку колишнього президента Дональда Трампа.

За даними видання Politico, Кеннеді-молодший забирає не лише голоси прихильників Трампа, але й мільйони доларів від донорів, які раніше фінансували кампанію 45-го президента. Так, Кеннеді вже зібрав майже $23 млн на свою кампанію. Майже $1,6 млн доларів надійшли від понад 1700 донорів, що фінансували кампанію Трампа у 2020 році.

Відтак республіканці все більше апелюють до класичних прихильників політики Рейгана.

Намагаючись тим самим повернути тих виборців, яких вони частково втратили через конфлікт із крайньоправими настроями Дональда Трампа.

Свідченням намагання республіканців заручитися підтримкою класичних консерваторів є інформація New York Times про те, що нині основним кандидатом на посаду віцепрезидента у передвиборчій кампанії Дональда Трампа є послідовний підтримувач України, сенатор Том Коттон.

Автор: Катерина Лісунова,

кореспондентка Української служби "Голосу Америки" в Конгресі США

Стаття початково вийшла на сайті "Голосу Америки" та републікується зі згоди правовласника