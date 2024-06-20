Климатический провал: как неудача зеленых на евровыборах повлияет на курс ЕС и на поддержку Украины

Як зміниться європейська політика після переобрання Європарламенту?

Вже зараз зрозуміло, що Україна залишиться топтемою для новообраного Європейського парламенту, незважаючи на посилення в ньому позицій праворадикалів, порівняно з минулою п’ятирічкою.

Але є і певні зміни – оскільки Європейська партія зелених та Європейський зелений курс переживають не найкращі часи, з ідеями про зелену відбудову доведеться йти до вже добре знайомих Європейської народної партії, соціал-демократів та прогресистів з "Онови Європу".

Не найкращі часи для зеленої ідеї

Європейський парламент – найбільш демократичний орган Європейського Союзу. Всі резолюції, які стосувалися засудження Росії, санкцій, заклику про військову та фінансову допомогу Україні, завжди голосувалися більшістю.

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Єдиний документ прямої дії – регламент ЄС щодо створення 50-мільярдного фонду відбудови України – був також у цілому підтриманий ЄП.

Композиція голосуючої більшості політичних груп залишається майже незмінною. Це будуть група Європейської народної партії (християнські демократи), група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів та група "Онови Європу". Ці групи і до червня 2024 року були досить одностайними щодо України, за деякими поодинокими винятками.

Що дещо змінилося, то це пріоритети ЄС.

Тепер це підвищення конкурентності блоку (особливо в порівнянні з США та Китаєм), зелений та цифровий перехід, питання підтримки України. Останнє буде найчастіше згадуватися в контексті оборони, але й також у рамках продовження фінансової підтримки після 2027 року.

Згідно з даними Євробарометра, під час цьогорічної виборчої кампанії європейські громадяни хотіли бачити серед основних питань боротьбу з бідністю та соціальною ізоляцією (33%), а також підтримку громадського здоров'я (32%).

Підтримка економіки та створення нових робочих місць, а також оборона і безпека ЄС посіли третє місце (31%). Важливість, яку громадяни надають питанням оборони та безпеки ЄС, зросла протягом парламентської каденції, особливо у світлі війни Росії проти України.

Та якщо мова заходить про те, до кого з євродепутатів йти з якими питаннями, то у новому парламенті межі будуть більш розмиті.

Раніше зелені українські НГО звикли співпрацювати здебільшого з Європейською партією зелених. Однак у теперішній конфігурації парламенту зелені втратили 19 місць і показали один із найгірших результатів.

Європейська партія зелених – це парасолькова організація, яка об'єднує екологічні та прогресивні політичні партії з усього європейського континенту. Зелені партії вистрілили у 2019 році через підвищення обізнаності щодо наслідків кліматичного потепління.

Однак на нинішніх виборах на електоральні вподобання європейців вплинули російське повномасштабне вторгнення, палестино-ізраїльський конфлікт, а також невдоволення фермерів по всій Європі. Це посунуло вниз по шкалі важливості питання клімату, що й відбилося на популярності Європейської партії зелених.

Відтепер у Європейському парламенті буде лише 52 "зелених" мандати.

І це лише 7,2% від усіх мандатів в ЄП – у попередньому їхня частка складала 10,4%.

Раніше зелені посідали четверте місце в голосуючій більшості разом з Європейською народною партією, соціал-демократами та "Онови Європу". У цьому ж політичному циклі зелені – на шостій позиції.

Їх посунули праві "Консерватори і реформісти" та праворадикали "Ідентичність і демократія".

Де програли і де виграли зелені

Найбільших втрат зелені зазнали в Німеччині (було 25, стало 16) та Франції (було 12, стало 5). З трьох євродепутатів від Бельгії та Чехії залишилось лише два та один відповідно.

Є й країни, які цілком втратили зелених євродепутатів. Греція, Румунія та Португалія втратили своїх єдиних представників зелених, а Ірландія – одразу двох. А в таких країнах, як Кіпр, Мальта, Болгарія, Естонія, Польща, Словаччина чи Угорщина, їх ніколи і не було.

У Німеччині зелені просіли частково через пертурбації у національній політиці. У 2019 році зелена партія Німеччини – "Альянс 90/Зелені" стала частиною правлячої коаліції разом з лібералами з Вільної демократичної партії та лівоцентристськими соціал-демократами і була змушена йти на компроміси з обіцянками, які вони давали напередодні виборів.

Водночас німецькі зелені лобіювали проти атомної генерації, що виявилось вкрай невчасно під час енергетичної кризи.

Французькі зелені дискредитували себе сумнівними пропозиціями.

Наприклад, з міркувань збереження клімату заборонити вживання м’яса у шкільних їдальнях або скасувати "Тур де Франс", найважливіший спортивний велозахід у країні. На тлі кризи зростання вартості життя та енергокризи електорат зелених відтік до французьких лівих.

Однак на цьому похмурому фоні важливо не забути про зростання цікавості до зелених у деяких країнах.

Наприклад, по одному зеленому євродепутату з’явилося у Хорватії та Словенії. У Данії, Швеції та Нідерландах, де в 2019 році було обрано по два зелених євродепутати, у 2024-му додалося ще по одному місцю.

Особливо цікава ситуація в Італії, де ситуація змінилася з нуля одразу до плюс три. Тим часом у Фінляндії та Литві залишається незмінно по два зелених євродепутатських місця і по одному – в Латвії та Люксембурзі.

Відтепер зелені як політична група не формуватимуть більшість у ЄП, а відтак їм доведеться підлаштовуватися, що також повпливає на темпи та якість подальшого впровадження Європейського зеленого курсу та зелених аспектів інших політик, включно з відбудовою України.

Втрати та здобутки для України

Погана новина для України – до нового складу Європарламенту не пройшла зелена євродепутатка від Німеччини Віола фон Крамон.

Вона була однією з найбільш промовистих поборниць зеленої відбудови України і доклала неабияких зусиль, щоби правки українських громадських організацій увійшли у фінальний текст регламенту про створення 50-мільярдного фонду відбудови України.

Натомість приємною несподіванкою стали результати виборів для Volt – єдиної загальноєвропейської партії.

Вони отримали п'ять місць (порівняно лише з одним мандатом у попередньому парламенті). Окрім вже знайомого нам німця Даміана Бозелагера, партію представлятимуть ще дві євродепутатки з Нідерландів та дві з Німеччини.

Volt зосереджується на демократичній реформі ЄС, справедливій міграційній політиці, конкретних кроках щодо створення європейської армії, постачанні відновлюваної енергії в Європі та розширенні прав і можливостей громадян у соціально справедливих суспільствах на європейському рівні. Національні органи партії також здійснюють відповідну політику на національному та місцевому рівнях.

Таким чином Volt гарантує, що її загальноєвропейська політика також матиме національний вплив.

Це добра новина для України, оскільки Даміан Бозелагер, перший депутат в історії партії, який був обраний до Європейського парламенту у 2019 році, проявив себе як дружній до українських громадських організацій європарламентар, що дає надії на подальшу співпрацю і просування ідей зеленої відбудови України.

Раніше Volt входила до групи Європейських зелених. Цього разу у них буде вибір між прогресистами з "Онови Європу" та зеленими – обидві групи мають деякі спільні цінності, однак лише одна з них є у трійці лідерів ЄП, тому вибір майже очевидний.

Отже, якщо українські лобісти зеленої відбудови хочуть бути ефективними, їм доведеться працювати з новою більшістю без зелених і готувати різні аргументи для, як мінімум, трьох політичних груп.

А вже в другій половині липня, після першого засідання новообраних європарламентарів у Страсбурзі, можна буде чіткіше визначити новий "список друзів України".

Авторка: Валерія Іжик,

радниця з питань адвокації в європейських інституціях, Razom We Stand