"Америка прежде всего" и мир в Европе: как республиканцы планируют изменить курс США

"Чоловікам і жінкам Америки, про яких забули" – саме їм Республіканська партія США присвятила свою нову політичну програму "Зробімо Америку знову величною".

Програма підготовлена до виборів 2024 року та передбачає надання пріоритету інтересам США, а також "повернення до здорового глузду".

Документ зосереджений на багатьох темах, таких як імміграція, інфляція, зміни в системі освіти та розбудова армії і містить 20 обіцянок виборцям, які республіканці збираються виконати у разі перемоги на виборах США.

Делегати партії проголосують за запропоновану платформу на своєму з'їзді 15-18 липня, де вони також мають офіційно висунути Дональда Трампа кандидатом у президенти від Республіканської партії.

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Тим важливіше проаналізувати бачення майбутнього Сполучених Штатів у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, а республіканців – у Конгресі.

Спочатку розв'язати внутрішні проблеми

Нація перебуває у серйозному занепаді – так починає свою програму Республіканська партія США.

"Наше майбутнє, наша ідентичність і сам наш спосіб життя під загрозою, як ніколи раніше", – йдеться у документі.

Республіканці згадують, як у XX столітті США перемогли нацизм і фашизм, а згодом і радянський комунізм у холодній війні. Партія закликає виборців повернутися до того самого "американського духу", який привів до перемоги над усіма викликами минулого.

Для цього політики пропонують америкоцентричний підхід: розв'язати внутрішні проблеми перед тим, як допомагати іншим.

Зовнішня політика республіканців викладена коротко. Вона зосереджена на захисті передовсім інтересів та кордонів США і передбачає "досягнення миру силою".

Використовувати потужності армії США варто лише тоді, коли є пряма загроза національним інтересам, вважають республіканці.

Партія обіцяє підтримувати Ізраїль у досягненні миру на Близькому Сході, сприяти сильним та суверенним націям в Індо-Тихоокеанському регіоні та протидіяти Китаю.

Ані Росію, ані Україну напряму в документі не згадують.

Однак платформа партії декларує зобов'язання запобігти Третій світовій війні та обіцяє змусити союзників виконувати зобов’язання щодо інвестування в спільну оборону.

Партія також збирається відновити мир у Європі, однак деталей щодо того, як цього досягатимуть, – немає.

Оборона та захист кордонів

Республіканці обіцяють зробити армію США найбільш "потужною, смертоносною та сучасною" силою у світі і побудувати власний протиракетний "залізний купол".

Військово-промисловий комплекс має не лише працювати на захист країни, вважають республіканці, а й забезпечувати робочі місця.

Тому партія пропонує відродити промислову базу для оборонної галузі та повернути виробництво обладнання та деталей для американської безпеки до США.

Ще один ключовий пріоритет республіканської програми – захист американського кордону та країни від нелегальних мігрантів.

Для цього партія обіцяє відновити прикордонну політику адміністрації Трампа. Зокрема, йдеться про завершення будівництва стіни на кордоні з Мексикою та переміщення тисяч військ, які дислокуються за кордоном, для захисту південного кордону США.

Республіканці пропонують запровадити найбільшу програму депортації в американській історії.

Усіх нелегальних іноземців та тих, хто вчиняє правопорушення, депортуватимуть до країни походження.

Крім цього, програма партії анонсує повну фентанілову блокаду (фентаніл – потужний опіоїд, що призвів до епідемії смертей у США. – Ред.) у територіальних водах Сполучених Штатів за допомогою ВМС США, які здійснюватимуть перевірку кораблів.

Зниження інфляції та дерегуляція

Політика Республіканської партії щодо економіки також проходить під гаслом "Америка передусім" і передбачає пріоритет внутрішньому виробництву.

Також партія пропонує знизити інфляцію, зменшити податки для робітників та скасувати податки на чайові для працівників ресторанного бізнесу.

Крім цього планують дерегулювати економіку та повернутися до енергетичної політики Трампа з ухилом на видобуток природних ресурсів – нафти, газу та вугілля.

У сфері нерухомості республіканці хочуть знизити іпотечні ставки та зняти обмеження на будівництво у деяких захищених федеральних територіях.

Реформа освіти та захист християнства

Республіканці обіцяють дбати про соціальне забезпечення пенсіонерів, зберегти федеральну програму медичного страхування Medicare та перенаправити кошти з утримання нелегальних мігрантів на забезпечення ветеранів.

Пропонують також широку реформу освіти з акцентом на підготовці учнів та студентів до майбутнього працевлаштування. Департамент освіти пропонують розформувати та дозволити штатам самим керувати власною системою освіти.

Школи заохочуватимуть пропагувати любов до батьківщини та надавати патріотичну громадянську освіту. Натомість закладам, які викладають критичну расову теорію, радикальну гендерну ідеологію та "інший недопустимий расовий, сексуальний або політичний зміст", зменшать федеральне фінансування.

"Республіканці гарантуватимуть, що дітей навчатимуть основ, таких як читання, історія, природознавство та математика, а не лівій пропаганді",

йдеться у програмі партії.

Крім цього, республіканці обіцяють покласти край "лівому гендерному божевіллю". Зокрема, пропонують заборонити чоловікам брати участь у жіночих видах спорту та заборонити фінансування платниками податків операцій зі зміни статі.

У своїй програмі Республіканська партія також наголошує на захисті свободи віросповідання усіх традицій. Водночас партія пропонує створити нову Федеральну оперативну групу з боротьби з антихристиянськими упередженнями, яка розслідуватиме всі форми незаконної дискримінації та переслідування християн в Америці.

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Партія пропонує притягнути до відповідальності тих, хто зловживав повноваженнями уряду, щоб "несправедливо переслідувати своїх політичних опонентів".

Для цього планують розсекретити державні документи, знайти і звільнити "корумпованих" працівників.

Республіканці також пропонують посилення законів щодо голосування, щоб вимагати посвідчення виборця на виборчій дільниці, паперові бюлетені, підтвердження громадянства та голосування лише у день виборів.

Республіканці обіцяють розв'язати проблему бездомних "зі співчуттям", відновити порядок на вулицях та зробити місто Вашингтон безпечною та доглянутою столицею.

Програма засуджує будь-які прояви антисемітизму та обіцяє скасувати візи для іноземців, які підтримують тероризм і джихадизм.

Окрім цього, у програмі партії також йдеться про захист прав американців на володіння зброєю, заборону абортів на пізніх термінах, підтримку розвитку технологій ШІ, сприяння криптовалютам та дослідженням космосу у співпраці із комерційним космічним сектором.

Автор: Марія Ульяновська,

журналістка "Голос Америки"

Стаття початково вийшла на сайті "Голосу Америки" та републікується зі згоди правовласника