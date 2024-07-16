Мэр с президентскими амбициями: кто может возглавить Польшу после Анджея Дуды

Рафал Тшасковский (справа) имеет все шансы стать новым президентом Польши - но только если его поддержит Дональд Туск

Выборы президента Польши пройдут в 2025 году, однако неофициальная подготовка к ним уже началась.

Один из возможных кандидатов, и более того, один из потенциальных фаворитов этих выборов – действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Что о нем известно и каковы его шансы завоевать доверие поляков – рассказываем в нашей статье.

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Европейский имидж

На польской политической сцене, особенно в ее либеральном центре, всегда присутствовала особая категория игроков: относительно молодые, амбициозные.

Они подают большие надежды, но не всегда оправдывают ожидания.

Таким был, например, Павел Пискорский – член партии "Гражданская платформа". Скомпрометировав себя коррупционными скандалами, он исчез из политики.

Другой пример – Славомир Новак, арестованный по подозрению в коррупционной деятельности, связанной с его работой в "Укравтодоре".

На поле боя остался лишь Рафал Тшасковский – мэр Варшавы и член "Гражданской коалиции".

Тшасковскому уже 52 года, а в польской политике он собаку съел: был евродепутатом, министром в первом правительстве Дональда Туска.

В 2020 году он соперничал с Анджеем Дудой на президентских выборах. Тшасковский вышел во второй тур выборов, но проиграл. Пост мэра польской столицы, крупнейшего и самого богатого польского города, он занимает уже шесть лет.

Рафал Тшасковский, несомненно, политик с большими перспективами. В команде Дональда Туска он менее других выгорел от рутинной политической суеты, схваток в Сейме, скандалов и интриг.

В течение блестящей политической карьеры он не был замешан ни в каких громких историях, а тяги к роскошной жизни у него нет. Тшасковский живет в обычном квартале в варшавском районе Урсынув и по личным делам ездит на старом автомобиле.

Правда, он входил в состав правительства, но давно, 10 лет назад, и занимал достаточно нейтральную позицию министра цифровизации.

Тшасковский никогда не находился на первой линии столкновения двух лагерей, которые уже два десятилетия борются за власть в Польше: лагеря Ярослава Качиньского и его партии "Право и справедливость" (ПиС) с одной стороны и Дональда Туска и его "Гражданской платформы" с другой.

При этом Тшасковский играет роль, чрезвычайно важную для команды Туска.

В Варшаве на выборах 2018 года при 56% поддержки он выиграл выборы мэра столицы в первом туре. На выборах в 2024 году он повторил успех, вновь деклассировав кандидата от "ПиС" в первом туре.

На самом деле, на последних выборах мэра Варшавы Тшасковский получил 57% голосов, но за него голосовало меньше избирателей (была низкая явка).

Глава столицы защитил бастион либеральной оппозиции в тяжелые для нее времена, когда в Польше правил "ПиС". Вместе с другими мэрами от "Платформы" он образовал своего рода фронт сопротивления органов местного самоуправления против "ПиС" и реальную оппозицию в стране, дав Дональду Туску надежду на возвращение к власти.

В Варшаве Тшасковский выдержал атаки подконтрольного "ПиС" государственного телеканала TVP, который обвинял его, в частности, в поддержке ЛГБТ-сообщества (Тшасковский действительно борется за толерантность и как мэр Варшавы разрешает проведение парадов равенства).

В 2020 году, в очень трудных условиях избирательной кампании, которая проходила во время пандемии коронавируса, Тшасковский боролся за кресло президента Польши с Анджеем Дудой, который баллотировался на новый срок.

В первом туре победил Дуда (43%), а мэр Варшавы получил 30%. Во втором туре Тшасковский набрал более 10 миллионов голосов. Однако это составило лишь 48,97% голосов.

Тогда Тшасковскому не хватило 1,04%, чтобы выиграть у Дуды.

Стоит отметить, что на таком высоком уровне, как у нынешнего мэра Варшавы, английским не владеет ни один польский политик. А Тшасковский также свободно говорит еще на французском, испанском и итальянском.

У него талант к языкам, а еще, в отличие от многих польских политиков, – "европейский" имидж приятного человека.

Благодаря этому он прекрасно взаимодействует с частью электората – жителями крупных городов и представителями среднего класса.

Одна из кулуарных легенд гласит, что Туск, раздраженный разговорами о лингвистических способностях Тшасковского, якобы сказал: "И что с того, что он говорит на четырех языках, если ему нечего сказать ни на одном".

Тшасковский vs Туск

Между лидером либерального лагеря и мэром Варшавы действительно возникали трения.

Во-первых, Дональд Туск – лидер, и даже его оппоненты из "ПиС" признают его политическим "альфа-самцом". А это означает, что он любит чувствовать абсолютное превосходство и в борьбе за власть, и над своим окружением.

За то время, что Туск был в Брюсселе – в качестве председателя Европейского совета, а потом главы Европейской народной партии, – Тшасковский значительно укрепил свои позиции.

Он вырос в самостоятельного лидера лагеря либеральной оппозиции – хотя формально и не был главой "Гражданской платформы".

Безусловно, на руку ему сыграла успешная кампания на выборах мэра столицы. Среди прочего, Тшасковский тогда организовал Campus Polska – ежегодные встречи с молодежью, на которые приглашаются известные интеллектуалы, звезды, политики и вообще успешные люди, – оказавшийся очень удачным проектом.

Это не партийное мероприятие, но известно, что идеологически оно близко к либеральным, даже левым кругам, безусловно проевропейским, и уж точно не близким к правым.

Президентские выборы, правда, Тшасковский проиграл, но те 10 миллионов голосов, которые он набрал в ходе тяжелой кампании в период пандемии, против действующего президента и всего аппарата СМИ и администрации, подвластной "ПиС", оппозиция расценила как успех и надежду на смену власти.

В первые месяцы после тех выборов казалось, что Тшасковский станет лидером оппозиции.

Этого не случилось. Когда в 2021 году Дональд Туск вернулся в Польшу и взял на себя роль лидера "Гражданской платформы" (Гражданской коалиции), Тшасковский отошел в тень.

Президентская гонка

В интервью мэр Варшавы говорит, что еще слишком рано заявлять о старте президентской предвыборной кампании 2025 года. Но в то же время он намекает, что готов к ней.

Тшасковский проявляет осторожность в высказываниях, не забывая о потенциальном кандидате лагеря "ПиС".

Пока неизвестно, кто им будет. Внутри партии "Право и справедливость" происходит не менее, а то и более ожесточенная борьба за кандидата. Действующий президент Анджей Дуда больше не имеет права выдвигать свою кандидатуру: по закону, в Польше президент может править только два срока.

Известно, что на этот пост хотел бы баллотироваться бывший премьер Матеуш Моравецкий. Известно также, что "ПиС" проводит всевозможные исследования, чтобы "придумать" идеального кандидата.

Вероятно, им будет кто-то малоизвестный, но с большим потенциалом – некогда таким кандидатом был Анджей Дуда, рядовой депутат от "ПиС".

Тшасковский и весь лагерь Туска внимательно следят за операцией Ярослава Качиньского и ждут, на кого сделает ставку лидер "Права и справедливости". Известно, что у Тшасковского на старте будет преимущество перед любым так называемым старым (не только по годам, но и по политическому стажу) кандидатом от "ПиС".

Но с противником из числа ровесников или моложе, с таким же современным, с европейским имиджем, ему придется сложнее.

Помешать президентским амбициям Тшасковского может текущая международная обстановка.

Война в Украине, инциденты на границе с Беларусью, российская угроза и политические перемены в Европе и США, которые не сулят ничего хорошего, заставляют поляков опасаться за будущее.

Все чаще в медийном пространстве и социальных сетях звучит вопрос: будет ли война? В безопасности ли мы?

Политики, которые хотят достичь успеха, не могут игнорировать эти настроения. Поэтому многие политологи подчеркивают, что кандидаты в президенты на выборах должны иметь имидж сильных лидеров, которые так нужны в трудные времена.

В будущем президенте поляки должны увидеть человека, который всерьез займется вопросами безопасности и армии, заслуживающего доверия в этой сфере.

О Рафале Тшасковском можно сказать многое, но только не то, что он обладает имиджем лидера, подходящего для опасных времен. Да, он современный, либеральный, много говорит о толерантности и развитии, но мало – об угрозах, армии и гарантиях безопасности.

Конечно, имиджмейкеры скажут, что для создания такого образа еще достаточно времени. И укажут, например, на Владимира Зеленского, который до 24 февраля 2022 года тоже не отличался имиджем лидера военного времени.

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Тшасковскому есть чего опасаться: в конечном счете именно Дональд Туск будет решать, на кого его окружение сделает ставку на президентских выборах.

Для сегодняшней правящей коалиции грядущие выборы будут очень важными и сложными. В том числе и потому, что в череде недавних выборов (в органы местного самоуправления, в Европарламент) партия Качинского показала, что у нее по-прежнему многочисленный и сплоченный электорат.

А еще потому, что через год критиков у нынешнего правительства будет, вероятно, больше, и они вряд ли проголосуют за кандидата от правящей партии на президентских выборах.

Премьер-министр Туск, конечно, хочет видеть во главе страны своего президента. Это связано с тем, что в польской системе правления глава государства может эффективно блокировать законопроекты и сдерживать реформы.

Именно поэтому подготовка к определению кандидатов в президенты, которая постепенно начинается, будет тяжелой, а конкуренция – жесткой.

Сегодня Тшасковский представляется наиболее очевидным кандидатом от правящей коалиции или, по крайней мере, от партии Туска.

Однако ситуация крайне непредсказуемая. Осенью, когда будут приниматься решения, на окончательный выбор кандидатов в президенты могут повлиять совсем неожиданные факторы.

Автор: Михал Кацевич,

публицист, журналист портала Biełsat

Статья была первоначально опубликована на портале "Новая Польша" и републикуется с согласия правообладателя