Во Фламандском регионе Бельгии произошла масштабная кибератака, в результате которой произошла утечка данных около 1,2 млн человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на VRT.

Прокуратура Восточной Фландрии начала расследование по факту масштабной хакерской атаки на 82 муниципалитета Фламандского региона. В результате атаки хакерская группа Ghost Hunters похитила данные 1,2 миллиона фламандцев, хотя Центр кибербезопасности Бельгии пока не может подтвердить эти цифры.

Считается, что злоумышленники получили доступ к данным через центральный сервер пунктов переработки отходов. Хакер, непосредственно осуществивший взлом, обладал ограниченными техническими знаниями и использовал китайскую модель искусственного интеллекта DeepSeek.

Часть похищенных данных уже выставлена на продажу в даркнете.

"Это крупнейший случай хакерской атаки во Фландрии, который мы до сих пор выявляли. Объем данных, о которых идет речь, просто поражает", – заявил генеральный директор компании по кибербезопасности Secutec Герт Баудевинс.

СМИ сообщили, что ЦРУ и Управление директора национальной разведки США могли подвергнуться кибератаке, в результате которой были скомпрометированы несекретные данные.

17 ноября СМИ писали, что в США перестала работать засекреченная сеть NSA Net, которую Агентство национальной безопасности использует для внутреннего обмена информацией.

23 ноября Европейская комиссия заявила, что её учебная платформа EU Academy, позволяющая внешним пользователям проходить курсы по вопросам политики ЕС, подверглась кибератаке, о которой СМИ сообщали на прошлой неделе.