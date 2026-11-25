Генеральная прокуратура Литвы сообщила в среду о задержании пятерых человек по подозрению в деятельности, направленной против Литвы за вознаграждение, и в сотрудничестве с российскими государственными СМИ.

Заявление ведомства приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

По словам прокуроров, расследование было начато после получения предварительной информации о том, что группа литовских граждан с осени 2024 года поддерживала контакты с представителями контролируемой государством российской телерадиокомпании.

Подозреваемые якобы выполняли различные поручения, связанные со сбором и передачей информации в обмен на денежное вознаграждение.

Следователи также подозревают, что эта группа создавала и распространяла в Литве информацию, которая соответствовала интересам России и повторяла пропагандистские нарративы Кремля.

Пятерым лицам официально предъявлено подозрение в содействии другому государству в действиях против Литвы, что является уголовным преступлением в соответствии с Уголовным кодексом страны.

В рамках расследования было проведено более 10 обысков в различных местах, а также приняты другие запланированные процессуальные меры. Литовские спецслужбы также сотрудничают со следователями.

Личности задержанных не разглашаются. Прокуроры заявили, что решение о мерах пресечения будет принято в ближайшие дни, и отказались предоставить дополнительные подробности, сославшись на необходимость защиты расследования.

Расследование связано с организацией Tėvynės konduktoriai ("Проводники Родины"), члены которой направляли большое количество запросов в литовские государственные учреждения, создавая дополнительную административную нагрузку.

Как сообщается, эта организация и связанные с ней лица завалили государственные органы сотнями запросов по различным чувствительным вопросам, в частности тем, которые могут представлять интерес для Кремля. Когда на их запросы не поступало ответа, они, как утверждается, втягивали эти учреждения в судебные споры.

Также стало известно, что Литва выслала трех граждан Украины, которых обвиняют в выполнении заданий "враждебных" иностранных разведывательных служб за денежное вознаграждение.

Недавно полиция немецкой земли Бранденбург арестовала гражданина Украины по подозрению в шпионаже в пользу России.