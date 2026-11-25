В среду движение поездов Eurostar между Францией и Великобританией было нарушено из-за внезапной забастовки сотрудников, что привело к отмене нескольких рейсов.

Об этом сообщает AFP, передает "Европейская правда".

В ответ на вопрос одного из пользователей X о перебоях в железнодорожном сообщении в компании отметили, что они связаны "с неожиданной забастовкой".

В компании добавили, что сбои коснулись движения "в обоих направлениях" между Парижем и Лондоном.

"Мы рекомендуем вам перенести поездку на другую дату", – говорится в рекомендациях для пассажиров на сайте компании.

Пассажиры, которых затронули сбои, смогут перебронировать билеты или получить полный возврат средств, сообщила компания Eurostar, извинившись за неудобства.

Eurostar также призвала профсоюзы продолжить переговоры непосредственно с компанией, которая, по её словам, по-прежнему открыта для "конструктивного диалога", не уточнив при этом, кто именно бастует и по каким причинам.

Помимо своего флагманского маршрута Париж – Лондон через туннель под Ла-Маншем, открытого в ноябре 1994 года, Eurostar также обслуживает направления в Бельгии, Нидерландах и Германии. Некоторые из этих рейсов также задержались в среду утром.

Сообщалось также, что 25 ноября работники государственного сектора Греции и несколько профсоюзов частного сектора устроили общенациональную забастовку с требованием повышения заработной платы и улучшения качества государственных услуг.

По всей Италии 20 ноября прошли всеобщая забастовка и демонстрации – представители профсоюзов заявили об участии 1,5 млн человек в сотнях городов.