Испанский премьер-министр Педро Санчес пропустит заседание Европейского совета в Брюсселе 26-27 ноября из-за приближающихся парламентских выборов в Испании, на которых его Социалистическая партия вступит в ожесточенную борьбу с оппозиционной Народной партией.

Об этом изданию Politico сообщил дипломат ЕС, передает "Европейская правда".

По словам дипломата, глава испанского правительства делегирует свое право голоса президенту Франции Эммануэлю Макрону, поскольку не сможет принять участие в саммите Европейского совета, который состоится в четверг и пятницу.

В воскресенье в Испании состоятся выборы, и Санчесу грозит потеря парламентского большинства. В четверг вечером он встретится с лидером консервативной оппозиции Альберто Нуньесом Фейхоо, лидером ультраправых Сантьяго Абаскалем и председателем левого альянса Адой Колау в ходе заключительных дебатов перед выборами.

Пользуясь правом голоса Испании, а также своим собственным, Макрон будет иметь дополнительный рычаг влияния на саммите, где будут доминировать двусторонние переговоры между лидерами.

Этот внеочередной саммит начнётся в четверг с обсуждения всеми лидерами следующего семилетнего бюджета ЕС и финансирования для Украины в размере 45 млрд евро, после чего состоятся несколько часов закрытых встреч, сообщили два дипломата ЕС. Лидеры вновь соберутся в пятницу утром, чтобы продвинуть переговоры.

В пятницу утром лидеры также могут утвердить назначение испанского кандидата Пабло Эрнандеса де Коса на пост следующего председателя Европейского центрального банка, причем Макрон также отдаст голос от имени Испании.

Санчес отдал предпочтение французскому президенту, а не делегировал полномочия своим коллегам из левоцентристского лагеря, таким как премьер-министр Дании Метте Фредериксен или глава правительства Мальты Роберт Абела.

Санчес и Фредериксен столкнулись по поводу миграционной политики после того, как лидер Дании объединилась с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, чтобы потребовать усиления пограничного контроля после кризиса в испанском анклаве Сеута на границе с Марокко.

Европейские социал-демократы намерены официально обсудить жесткую позицию Фредериксен по вопросам миграции, в частности ее поддержку центров депортации в Руанде.

Напомним, 29 ноября в Испании состоятся выборы. Согласно результатам опросов, опубликованным в понедельник, оппозиционная Народная партия (PP) и ультраправая Vox имеют значительные шансы получить большинство в парламенте, что поможет им сформировать новое правительство, несмотря на недавнее укрепление позиций правящей Социалистической партии (PSOE).