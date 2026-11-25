Премьер-министр Сергей Корецкий встретился в Киеве с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Тсахкной и обсудил, в частности, подготовку к Конференции по восстановлению Украины, которую примет Таллинн.

Об этом Корецкий написал в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

В ходе встречи украинский премьер поблагодарил правительство Эстонии за решение выделить 4,5 млн евро в Фонд поддержки транспорта Украины.

По его словам, на встрече с главой МИД Эстонии также речь шла об использовании этих средств для закупки дизельных локомотивов.

Кроме того, Корецкий поднял вопрос о передаче Украине судов для перевозки сухих грузов с целью экспорта зерна.

"Мы также обсудили подготовку к предстоящей конференции URC-2027, которая состоится в Таллинне в январе. Как я ранее договорился с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, главной целью этой зимы должна стать практическая помощь в укреплении устойчивости Украины", – отметил глава украинского правительства.

Он сообщил, что на конференции планируется запустить Фонд страхования бизнеса от военных рисков и собрать для него 3 млрд долларов.

"Еще одной важной инициативой является программа "Индустриальный Рамштайн", которая поможет восстановить поврежденное производство. Мы рассчитываем на участие Эстонии в обеих этих инициативах", – добавил Корецкий.

Он подчеркнул необходимость согласовать конкретные обязательства партнеров в отношении самых насущных зимних потребностей Украины перед конференцией. Среди них: генераторы, зарядные станции, дизельное топливо и специализированные транспортные средства для его перевозки, модульные укрытия, автобусы, а также помощь с мостами и переправами.

Ранее стало известно, что Конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference), которая состоится 28–29 января в Таллинне, должна быть сосредоточена не столько на восстановлении, сколько на устойчивости.

Напомним, после завершения нынешней Конференции по восстановлению, которая состоялась в польском Гданьске, эстафету организатора переняла Эстония.

А австрийская столица Вена может стать следующим местом проведения Конференции по восстановлению Украины в 2028 году.