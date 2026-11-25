Литовского гражданина обвинили в содействии России в деятельности, направленной против Литвы, путем сбора разведывательных данных о стратегически важной инфраструктуре и поддержке Украины.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на Каунасскую региональную прокуратуру, пишет "Европейская правда".

Мужчину также обвиняют в незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, в частности ручных гранат, а также в нарушении общественного порядка.

По данным прокуратуры, подозреваемый начал собирать информацию в августе 2021 года, выполняя поручения российских спецслужб.

Как сообщается, информация касалась объектов инфраструктуры, важных для национальной безопасности Литвы, и помощи, оказываемой Украине.

Следователи считают, что мужчина несколько раз получал деньги от российских граждан в обмен на свою деятельность. Прокуратура заявила, что имеющиеся доказательства дают основания полагать, что информация собиралась в интересах России.

Расследование первоначально началось после инцидента в марте прошлого года, когда подозреваемый якобы проник на территорию частной компании и тайно сфотографировал с помощью своего телефона собранную там помощь для украинских солдат.

Он также сфотографировал территорию компании и прилегающие районы. По словам прокуроров, во время съемки мужчина был в медицинской маске.

Сотрудник компании заметил подозрительное поведение и подошел к нему, чтобы спросить, что он делает. В ответ подозреваемый, как утверждается, распылил сотруднику в лицо слезоточивый газ, после чего скрылся с места происшествия. Об инциденте впоследствии сообщили в полицию.

В результате расследования правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Дальнейшие следственные мероприятия позволили выявить информацию, указывающую на то, что он, вероятно, был причастен к более масштабной операции по сбору разведданных, которая продолжалась еще с 2021 года.

В ходе расследования правоохранители также получили доказательства вероятного незаконного владения подозреваемым огнестрельным оружием, боеприпасами и большим количеством взрывчатых веществ, в частности ручными гранатами.

Дело передано в Каунасский областной суд. В случае признания виновным в совершении этих преступлений мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Также стало известно, что в Литве задержали пятерых человек по подозрению в сотрудничестве с российскими государственными СМИ.

Ранее Литва выслала трех граждан Украины, которых обвиняют в выполнении заданий "враждебных" иностранных разведывательных служб за денежное вознаграждение.