В правительстве Польши в конце текущего или в начале следующего года планируют ввести зону запрета на полеты на востоке страны.

Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, сообщает Interia Wydarzenia, пишет "Европейская правда".

Решение правительства связано с недавними инцидентами с вторжением российских ракет и дрона в воздушное пространство Польши.

Томчик пояснил, что зона запрета на полеты может охватывать полосу шириной в несколько десятков километров вблизи границы.

"Необходима зона запрета полетов на востоке страны, удаленная от границы на несколько десятков километров; мы хотим, чтобы в конце декабря или в начале января вступил в силу соответствующий указ", – сказал заместитель министра обороны.

Томчик отметил, что на данный момент "очень важным вопросом" является защита восточного фланга НАТО.

"Все программы, которые мы реализуем, будь то "Восточный щит" или защита польского воздушного пространства истребителями, являются залогом нашей безопасности", – сказал он.

Чиновник отметил, что Польша два месяца назад изменила процедуры реагирования, чтобы пилотам не приходилось использовать так называемую визуальную идентификацию, а перешли на так называемую "позитивную идентификацию".

"На практике, в мирное время во всех странах НАТО, чтобы сбить чужой самолет или средство воздушного нападения, требуется визуальная идентификация. В предвоенных условиях, в критических обстоятельствах, а именно в таких мы сейчас живем, это утратило смысл, поэтому польские пилоты по просьбе оперативного командующего, генерала Новака, перешли на так называемую положительную идентификацию", – пояснил Томчик.

На практике это означает, что летчик должен "собрать совокупность признаков" и на их основе провести идентификацию, а затем уничтожить цель.

В пятницу, 20 ноября, в Польше разбились три российских объекта. По данным следователей, все три объекта были российскими крылатыми ракетами Х-101.

После этого российский посол в Варшаве "получил очень резкую дипломатическую ноту" от МИД Польши.

А в ночь на 24 ноября в воздушное пространство страны залетел дрон.

По данным СМИ, Польша обратилась к союзникам с просьбой рассмотреть возможность сбивания российских ракет над территорией Украины, когда они направляются в сторону территории НАТО.