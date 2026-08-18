"Резерв+" для женщин и не только. ЕС изменил правила для украинцев: как действовать и что будет дальше

У останній тиждень форуми українців у багатьох європейських державах заповнили дискусії про нові правила для українців, які хочуть отримати тимчасовий захист у ЄС. З різних країн – від Іспанії до Чехії, від Румунії до Бельгії – повідомляють про відмови для українців та українок.

Напевно, найбільший резонанс спричинила вимога до жінок надати військово-облікові документи, як то електронне посвідчення "Резерв+".

Цим повідомленням спершу багато хто не повірив. Урядовий центр протидії дезінформації навіть вийшов із постом-спростуванням, заперечуючи реальний досвід багатьох українок. Та зрештою проблему довелося визнати офіційно.

Міністерство закордонних справ підтвердило: вимога щодо "Резерв+" до жінок зафіксована офіційно, хоч і не є масовою. Причина – нові правила для українців, про які ЄП вже розповідала. Головна їхня зміна – громадяни України, незалежно від статі та віку, відтепер можуть отримати захист у ЄС лише коли доведуть, що вони не порушили правила військового обліку.

Ця норма мала запрацювати з 31 липня. Реально – почала дещо пізніше і дуже хаотично.

Бо як перевіряти українців на відповідність новим вимогам – неясно.

В МЗС прогнозують, що ситуація розрулиться ближчим часом. Єврокомісія вже готує "інструкцію" для держав-членів про те, як саме проводити перевірку.

Але загалом нова вимога не зникне. Держави-члени збережуть право вимагати "Резерв+" також у жінок, хоча ЄС дійсно може послабити цю перевірку. Є також сценарії, за яких перевірка чекатиме і тих, хто виїхав з України у попередні роки. Утім закон дає шлях для альтернативної перевірки, яку простіше виконати, якщо готуватися.

Дещо складніше буде чоловікам – у тому числі тим, хто законно перетнув кордон України. Окремі країни можуть суттєво ускладнити для них отримання захисту у ЄС але і для них завдання не є неможливим.

Євросоюз об’єктивно не зможе закрити всі можливості прихистку навіть для "ухилянтів".

Водночас нові правила ЄС можуть стати головним болем для української прикордонної служби, на яку звалиться величезна кількість запитів про підтвердження перетину кордону. Бо для багатьох українців та українок отримання такої довідки стане найпростішим шляхом отримати прихисток у ЄС.

У цій статті ми пояснюємо, як варто діяти українцям та українкам, які мають право на легальний виїзд за кордон, щоб згодом мінімізувати свої проблеми. А також те, як надалі мають діяти нові правила прихистку українців у ЄС.

Як змінилися правила для українців у ЄС

Перш за все – коротко про ці зміни.

Вони не стали геть несподіваними – "Європейська правда" вже майже рік розповідала про те, як держави-партнери шукали можливість обмежити легалізацію у Європі тих українських чоловіків, які втекли через кордон від служби.

Ініціатором цих змін був не лише і не стільки Київ (хоча не секрет, що такі прохання були й від України, і здавна). Ще важливіше те, що європейські суспільства почали ставити запитання до політиків: чому в 2022 році з України приїжджали самі жінки та діти, а зараз про прихисток дедалі більше просять молоді чоловіки-українці?

Спершу була ідея обмежити прихисток тільки для військовозобов'язаних – наприклад, ускладнити процедуру саме для чоловіків від 25 до 60 років. Ці варіанти відкинули юристи Єврокомісії, які пояснили, що будь-які подібні норми можна буде оскаржити у суді, довівши що це – дискримінація за статтю і за віком.

Саме так в ухваленому законодавстві ЄС з'явилося правила для усіх дорослих українців – і чоловіків, і жінок.

Виняток – та й то, не описаний напряму – є лише для дітей, тобто українців до 18 років. Саме це, а не конспірологічні ідеї на кшталт "мобілізації з 18". є причиною того, що у неповнолітніх українців жодних додаткових документів і досі не просять.

Важлива деталь: ці зміни стосуються лише тих, хто просто зараз – починаючи з серпня 2026 року – подається на отримання статусу тимчасового захисту у ЄС. Ті, що отримали цей статус раніше, не повинні відчути змін.

Хоча і для них є один виняток.

Якщо ви жили, припустимо, у Польщі, і через будь-які причини (як-то погіршення ставлення до українців) вирішили переїхати, скажімо, до Іспанії – то вам необхідно юридично припинити свій захист у Польщі та звернутися до іспанської влади за легалізацією на новому місці. Це запускає процедуру з нуля.

У такому разі українці та українки мають відповідати вже новим вимогам. У тому числі щодо військового обліку.

Є і протилежні винятки. Наразі не всі держави ЄС запровадили нову вимогу. Наприклад, з Угорщини та з Кіпру є інформація, що тимчасовий захист навіть для чоловіків-українців тут дають по-старому. Але це ще може змінитися.

Що написано у законі та чому вимагають "Резерв+"

Перш за все треба наголосити: вимога до українців надати військово-облікові документи у Іспанії, Бельгії чи Італії є абсолютно законною. У тому сенсі що вона напряму прописана у законодавстві Євросоюзу.

Саме так: в рішенні Ради ЄС про нові правила надання тимчасового захисту для українців прямо згадане слово "Rezerv+".

Хоча основна норма європейського рішення, що змінює правила прихистку (саме про неї ми розповідали раніше, коли ЄС готував це рішення), звучить дуже загально: "Тимчасовий захист надається лише тим особам, хто виконав свої військові зобов’язання (інший переклад – відповідає військовим зобов’язанням) в Україні, за умови пред’явлення, у відповідних випадках, підтверджуючих документів"

Зверніть увагу на слово "особи". Те, що вжитий цей загальний термін, означає, що нова вимога потенційно стосується усіх – і жінок у тому числі.

Але решта елементів цієї норми лишає купу різночитань.

Що означає термін "виконав/відповідає своїм військовим зобов’язанням" (англійською це звучить як "those who satisfy their military obligations in Ukraine")? Звісно ж, не йдеться про вимогу мати досвід військової служби; але навіть без цього можна підібрати різні трактування цього терміну.

Що означає вимога пред’явити документи "у відповідних випадках"? Які саме випадки є "відповідними"?

ЄС часто лишає державам-членам значну свободу дій у тому, як втілювати спільні норми. Але основні принципи встановлені у преамбулі рішенні Ради ЄС про тимчасовий захист. І європейські держави мають їм підкорятися.

Там пояснюється, навіщо ЄС змінює правила для українців, а також – що треба перевіряти.

Далі курсивом поданий переклад ключових для нас елементів рішення.

Євросоюз, зокрема, наголосив: він змінює власне законодавство, щоби "надалі тимчасовий захист не шкодив здатності України якнайкраще захищатися від загарбницької війни Росії та ухвалювати рішення щодо організації Сил оборони України".

Тобто основна задача – допомогти Україні зупинити відтік ухилянтів за кордон. "Для цього тимчасовий захист слід надавати лише тим особам, хто надасть докази, що вони діяли у відповідності до своїх військових зобов’язань", – йдеться в рішенні Ради ЄС. А ще документ додатково наголошує, що це може стосуватися і жінок, і людей старших за 60 чи молодших за 25 років, оскільки "громадяни України, які не підлягають призову, можуть бути військовозобов’язаними незалежно від їхнього віку чи статі, якщо доєдналися до лав збройних сил."

А далі – виклик. Як перевірити, чи чекають на цю людину у ТЦК?

У державах Європи немає відділень ТЦК та СП. Доступ до системи "Оберіг", де зберігаються персональні дані військовозобов'язаних, для іноземців закритий, це захищена інформація. Надсилати через дипломатів офіційний запит до Києва по кожній людині – не варіант, бо рішення про статус тимчасового захисту треба ухвалювати швидко.

Тому в ЄС домовилися перевіряти не те, чи є конкретний українець "ухилянтом", а обмежуватися спрощеною задачею, яка звучить так: "чи мала особа дозвіл на законний виїзд з території України, зокрема, у відповідності до військових зобов’язаньм" (in compliance with military obligations).

"Доказом такого дозволу може бути або (підтвердження про) законний перетин кордону під час виїзду з території України, або виїзний штамп у паспорті. У випадках, коли такий законний виїзд не може бути підтверджений, для отримання тимчасового захисту особа повинна пред’явити органам влади держави-члена легкодоступний для верифікації офіційний документ у паперовій або електронній формі, наприклад у додатку Reserv+, що підтверджує або звільнення особи від військових обов’язків, або відповідність ним".

Зверніть увагу: рішення чітко встановлює, що головним є доказ про перетин кордону. А "Резерв+" лишається додатковим варіантом. І саме українець або українка мають подбати про те, що саме обирати за доказ.

"Тягар доведення покладається на особу, яка звертається за тимчасовим захистом", – окремо наголошує рішення Ради ЄС.

Які зміни вже сталися та як надовго

Українська влада офіційно визнала, що вимоги до наших громадян у ЄС вже змінилися.

"МЗС відомо про випадки, коли в окремих державах-членах ЄС у громадян України, зокрема жінок, під час оформлення тимчасового захисту запитували відомості з Резерв+", – заявили в зовнішньополітичному відомстві у коментарі ЄП та іншим журналістами, які цікавилися цим питанням.

В МЗС також визнали що ситуація украй хаотична. Різні держави читають і застосовують рішення хто як вважає за потрібне. "Поки ЄС не надав державам-членам централізованих роз’яснень щодо практичного виконання, окремі національні органи можуть виконувати нові правила, виходячи з власних інструкцій. Саме з цим повʼязані згадані ситуації, які мають тимчасовий характер – до надання ЄС державам-членам єдиних розʼяснень", – пояснили в МЗС.

Це дійсно так: Брюссель вчасно не підготував документ з назвою "операційні настанови", який би пояснив столицям, як треба діяти. Підготовка цих настанов передбачена рішенням Ради ЄС. Шанси, що ці роз'яснення з'являться до вересня – украй низькі, адже європейські бюрократи зараз у відпустках.

Тому до осені хаос точно збережеться. І навіть потім між країнами будуть відмінності.

Чому ж Єврокомісія не підготувала ці інструкції заздалегідь? Адже нові правила для українців схвалили ще у червні, тобто час був.

Річ у тім, що політично ЄС дуже хотів схвалити обмеження для українських чоловіків. Але юридично – ще до ухвалення стало ясно, що зробити ці норми дієвими непросто, або й взагалі неможливо.

Чи просять досі у жінок Резерв+?

Відповідь – так, але не у всіх, і цю вимогу легко обійти.

А ще простіше – виконати.

Більш системні проблеми виникають у чоловіків, які хочуть отримати новий статус. Але і для них наразі немає чіткої заборони, якщо виконувати усі інструкції, про які йдеться нижче.

Як отримати тимчасовий захист в ЄС за нових правил

Перш за все, якщо ви – українська жінка, що вже переїхала до ЄС, і прямо зараз подаєтеся на тимчасовий захист, то найпростіше – наперед виконати нову вимогу. Навіть якщо ви не впевнені, чи висунуть її конкретно вам.

Йдеться про застосунок "Резерв+" у смартфоні.

Нічого не заважає і нічим не загрожує наперед встановити цю програму, авторизуватися та отримати електронний документ з qr-кодом. У тих жінок, які не є військовозобов'язаними, там буде фраза "не на обліку". Цієї роздруківки, перекладеної власноруч (наприклад, через Google Translate) мовою тієї країни, де ви подаєтеся на захист – цілком достатньо, щоб виконати вимоги нового законодавства ЄС. Про це свідчить досвід тих, хто вже з цим стикнувся.

Так, у перші дні застосування були збої і з цим. Наприклад, з Іспанії надходили повідомлення, що поліція відмовляє тим, хто має напис "не на обліку", бо із Мадрида їм повідомили, що має бути фраза "знятий з обліку". Це був елемент загального хаосу, пов’язаний із відсутністю інструкцій, але він лишився у минулому.

Також варто мати із собою телефон з "Резервом", коли ви йдете до поліції чи міграційної служби. З деяких країн, як то з Бельгії, повідомляють, що міграційники просять відкрити застосунок і порівнюють те, що в ньому написано, із роздруківкою.

Є також шлях, як діяти, якщо ви на обліку у ТЦК, але виїхали законно.

Про це – трохи далі.

Та найпростіше вирішити проблему наперед, якщо ви лише прямуєте до ЄС.

Вище, коли ми цитували ухвалене у ЄС рішення, то наголошували, що воно дає опції, що перевіряти у заявників. Перший варіант доказу, яке робить законним надання захисту українцю або українці – це підтвердження законного перетину кордону.

В МЗС також підтверджують за своїми європейськими джерелами: якщо українець перетнув кордон законно – то цього достатньо. "За наявності підтвердження законності виїзду необхідності надавати відомості з "Резерв+" не має виникати", – заявили у міністерстві, пояснивши, що окремі випадки такої вимоги – річ тимчасова, це триватиме лише до затвердження ЄС уніфікованого підходу.

На практиці проблемою для українців є те, що українські прикордонники вже пару років не ставлять штампи у паспорт при перетині кордону, якщо про це не попросити. Але – зобов’язані поставити, якщо подорожуючий або подорожуюча просять про це. Причому надавати будь-яке обгрунтування або причини для цього надавати не потрібно.

Що робити, якщо ви вже у ЄС, і не поставили штамп у паспорті?

Наразі є можливість отримати довідку про власний перетин кордону також віддалено – ДПСУ має для цього процедуру, навіть електронною поштою. Так, це забере певний час. Також неясно, чи збережеться ця можливість з часом – адже можна лише уявити обсяг запитів, який може впасти на прикордонників, якщо тисячі українців почнуть звертатися за цією довідкою. Але поки що – це є.

З точки зору мети нових правил, які запровадили європейці – все це є нонсенсом.

Печатка в паспорті не каже нічого про те, чи є людина ухилянтом, чи не порушила правила, чи не втекла під час відрядження тощо. Це відсіює лише тих, хто "переплив Тису". Але так сформульоване рішення ЄС.

А якщо це не спрацювало? А як з чоловіками?

Як вже йшлося, немає абсолютної певності у тому, чи ДПСУ збереже сервіс довідок для тих українців, які не поставили штамп у паспорт.

Також – навіть попри запевнення з боку МЗС – немає певності у тому, що для чоловіків буде діяти так само спрощений механізм доведення відповідності, як і для жінок. Цілком можливо, що у частині країн вирішать зробити перевірку "Резерв+" обов’язковою для чоловіків. Це цілком відповідатиме меті законодавчого акту – а отже, буде законним.

Але і тут залишиться гнучкість, про яку йдеться на початку – про те, що фраза щодо "відповідності (чоловіків, які виїхали з України) до своїх військових зобов’язань" дає простір для широкого трактування.

Наразі, до появи роз’яснень з боку Єврокомісії, ті європейські країни, які перевіряють "Резерв+" – вимагають від чоловіків, щоби у документі була фраза про зняття з обліку.

А це на практиці відсіює навіть багатьох легальних мігрантів, які не підпадають під мобілізацію – наприклад, багатодітних батьків, у яких в "Резерві" стоїть позначка про "відстрочку до кінця воєнного стану". І навіть якщо якісь країни волітимуть зберегти жорстку вимогу для українців – у тих лишається можливість подати у місцевий (іспанський, бельгійський тощо) суд і довести, що вони відповідають вимогам.

Також нескладно спрогнозувати, що у країнах з масовою присутністю українців з’явиться "чорна" послуга зі встановлення фейкового "Резерву", який генеруватиме несправжню довідку про виключення з військового обліку. Незаконно? Так. Аморально? Безумовно. Але можливість перевірки документа у бельгійського міграційного посадовця обмежена.

Підсумовуючи: попри те, що зараз європейське нововведення створило тимчасовий хаос для українців, які прагнуть здобути тимчасовий захист у ЄС, з часом ця норма має стабілізуватися і буде нескладною для виконання щонайменше тими, хто виїхав о ЄС законним шляхом. Реального обмеження для військовозобов’язаних вона не створить.

А її вплив на жінок, імовірно, буде ще меншим, ніж на чоловіків.

Автор: Сергій Сидоренко,

редактор "Європейської правди"