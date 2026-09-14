Зеленский заявил о "серьезном предложении" США по прекращению ударов

Президент Владимир Зеленский заявил о наличии "весомого предложения" со стороны США о взаимном прекращении ударов по критически важной инфраструктуре между Россией и Украиной.

Об этом он сказал вечером 14 сентября, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил, что если "это может стать первым шагом по деэскалации – шагом по прекращению ударов России по нашей критической инфраструктуре и наших ответных ударов, – то Украина готова поддержать деэскалацию".

"Сейчас есть весомое предложение Соединенных Штатов о взаимном прекращении ударов по критической инфраструктуре", – подчеркнул он.

Президент отметил, что Украина видит, что "россияне испытывают напряжение из-за точных ответных ударов по российской военной экономике".

"Пока никто не видел искреннего желания России пойти на завершение войны. Но если американским партнерам удастся обеспечить реальную готовность России прекратить эту войну, направленную на уничтожение жизни, и сделать это искренне и на долгосрочную перспективу, Украина предпримет свои шаги по деэскалации", – подчеркнул он.

В этот день Зеленский заявил, что Украина предложила партнерам обеспечить договоренность с Россией, которая остановит уничтожение критически важной инфраструктуры.

Такому заявлению Зеленского предшествовало утверждение его американского визави Дональда Трампа о том, что Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики, а также о том, что Россия якобы "согласилась поступать так же".