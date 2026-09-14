На границе с Польшей временно приостановят пропуск автобусов через Шегини

На польской стороне пункта пропуска "Шегини–Медика" в ближайшее время начнутся ремонтные работы, в связи с чем изменяется организация автобусного движения через украинско-польскую границу.

Об этом сообщает Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта, пишет "Европейская правда".

С 20 сентября на польской стороне пункта пропуска "Шегини–Медика" начнутся ремонтные работы. В связи с этим изменяется организация автобусного движения через украинско-польскую границу.

Отмечается, что на период проведения работ автобусы, следующие из Украины в Польшу, будут перенаправлены на другие пункты пропуска.

По информации польской стороны, такой порядок организации движения будет действовать ориентировочно до ноября 2027 года.

11 июня после переговоров между Украиной и Польшей польская сторона согласилась на летний период отказаться от запланированного решения о приостановке оформления автобусов на КПП "Шегини – Медика" при въезде в Польшу в связи с ремонтными работами.

До этого 10 июня было объявлено, что пропуск автобусов из Украины в Польшу на КПП "Шегини – Медика" будет приостановлен до ноября 2027 года в связи с ремонтными работами. Ремонтные работы начнутся с 15 июня.